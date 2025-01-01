Transfer sezonunda yapacağı hamleler merakla beklenen Beşiktaş'ta Mayıs ayına kadar görevi bulunan Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, en iyi hamleleri yapmak ve takımı yenidne ayağa kaldırmak amacında.
Transfer sezonunda yapacağı hamleler merakla beklenen Beşiktaş'ta Mayıs ayına kadar görevi bulunan Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, en iyi hamleleri yapmak ve takımı yenidne ayağa kaldırmak amacında.
MASUAKU İLK YOLCU
İlk hedefini performans konusunda isteneni veremeyen oyuncularla yollarını ayırmak olarak belirleyen Adalı ve ekibi, ilk olarak Arthur Masuaku'yu göndermeyi planlıyor.
Kongolu sol bekin talibi çıkmazsa sezon sonuna kadar bulunan alacakları üzerinden fesih görüşmeleri başlayacak.
DERBİ DE KURTARAMADI
Beşiktaş'a imza attığı günden bu yana bir türlü istikrar yakalayamayan ve sürekli sakatlanan Alexander Oxlade-Chamberlain'in de bileti kesildi. Resmi teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak. Fenerbahçe derbisindeki gole rağmen takımda istenmiyor.
İngiliz futbolcunun ayrılması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Ancak tek engel kazandığı para. Fesih konusunda el zayıflatacak gibi görünüyor.
AL MUSRATI'YE TEKLİFLER VAR
Siyah beyazlı ekibe geçen sezon transfer olan Al-Musrati, Arap takımlarının gündeminde bulunuyor. Libyalı yıldız, imza attığı günden bu yana ortaya koyamadığı istikrarlı futbolun ardından satış listesinde bulunuyor.
Gelecek tekliflere göre Adalı ve ekibinin rotası belli olacak.
CHER NDOUR DA GÖNDERİLEBİLİR
Sezon başında PSG'den kiralanan Cher Ndour da beklentileri karşılamakta zorlandı. Orta sahada düzen oturtamayan Kartal, yıldız futbolcuyu da gönderebilir. Fransız ekibiyle erken fesih için masaya oturulabilir.
JEAN ONANA'YA TALİP YOK
Ahmet Nur Çebi döneminde transfer edilen ancak performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratan Jean Onana da yine ayrılacaklar listesinde yer alıyor. Fransız futbolcuya teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.
CIRO IMMOBILE BOMBASI!
Sezon başında İtalya'nın Lazio takımından uzun süren bir sürecin ardından transfer edilen Ciro Immobile'ye ülkesinden talip çıktı. Milano temsilcisi Inter, yıldız futbolcunun peşine düştü.
Lazio dönemindeki hocası Simone Inzaghi'nin istediği deneyimli golcü için Kartal da kararını verdi. Buna göre yönetimin en çok gol atan oyuncusunu sezon sonun kadar bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi.
Interlive.it'in haberinde Immobile'nin yüksek maaşı ve yaşı nedeniyle imzaların atılmasının düşük ihtimal olduğu ifade edildi.
BU SEZON IMMOBILE
2024/25 sezonunda siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 20 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 kez ağları havalandırdı.