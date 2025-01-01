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İtalyanlar Beşiktaş'ın yıldızı için devrede! Dünya devine gidebilir

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu istediği gibi geçirmeyen Beşiktaş, Serdal Adalı ile başladığı yeni senede toparlanmak ve gelecek sene zirve mücadelesi vermek istiyor. Kara Kartal'da ara transfer hareketliliği de başladı. Siyah beyazlı ekibin yıldız futbolcusu Cio Immobile için İtalyan ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:08 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:08
İtalyanlar Beşiktaş’ın yıldızı için devrede! Dünya devine gidebilir

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Transfer sezonunda yapacağı hamleler merakla beklenen Beşiktaş'ta Mayıs ayına kadar görevi bulunan Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, en iyi hamleleri yapmak ve takımı yenidne ayağa kaldırmak amacında.

    Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

    MASUAKU İLK YOLCU

    İlk hedefini performans konusunda isteneni veremeyen oyuncularla yollarını ayırmak olarak belirleyen Adalı ve ekibi, ilk olarak Arthur Masuaku'yu göndermeyi planlıyor.

    Kongolu sol bekin talibi çıkmazsa sezon sonuna kadar bulunan alacakları üzerinden fesih görüşmeleri başlayacak.

    Alexander Oxlade-Chamberlain (AA)Alexander Oxlade-Chamberlain (AA)

    DERBİ DE KURTARAMADI

    Beşiktaş'a imza attığı günden bu yana bir türlü istikrar yakalayamayan ve sürekli sakatlanan Alexander Oxlade-Chamberlain'in de bileti kesildi. Resmi teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak. Fenerbahçe derbisindeki gole rağmen takımda istenmiyor.

    İngiliz futbolcunun ayrılması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Ancak tek engel kazandığı para. Fesih konusunda el zayıflatacak gibi görünüyor.

    Al-Musati (AA)Al-Musati (AA)

    AL MUSRATI'YE TEKLİFLER VAR

    Siyah beyazlı ekibe geçen sezon transfer olan Al-Musrati, Arap takımlarının gündeminde bulunuyor. Libyalı yıldız, imza attığı günden bu yana ortaya koyamadığı istikrarlı futbolun ardından satış listesinde bulunuyor.

    Gelecek tekliflere göre Adalı ve ekibinin rotası belli olacak.

    Cher Ndour (AA)Cher Ndour (AA)

    CHER NDOUR DA GÖNDERİLEBİLİR

    Sezon başında PSG'den kiralanan Cher Ndour da beklentileri karşılamakta zorlandı. Orta sahada düzen oturtamayan Kartal, yıldız futbolcuyu da gönderebilir. Fransız ekibiyle erken fesih için masaya oturulabilir.

    Jean Onana (DHA)Jean Onana (DHA)

    JEAN ONANA'YA TALİP YOK

    Ahmet Nur Çebi döneminde transfer edilen ancak performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratan Jean Onana da yine ayrılacaklar listesinde yer alıyor. Fransız futbolcuya teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.

    Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

    CIRO IMMOBILE BOMBASI!

    Sezon başında İtalya'nın Lazio takımından uzun süren bir sürecin ardından transfer edilen Ciro Immobile'ye ülkesinden talip çıktı. Milano temsilcisi Inter, yıldız futbolcunun peşine düştü.

    Lazio dönemindeki hocası Simone Inzaghi'nin istediği deneyimli golcü için Kartal da kararını verdi. Buna göre yönetimin en çok gol atan oyuncusunu sezon sonun kadar bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi.

    Interlive.it'in haberinde Immobile'nin yüksek maaşı ve yaşı nedeniyle imzaların atılmasının düşük ihtimal olduğu ifade edildi.

    Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

    BU SEZON IMMOBILE

    2024/25 sezonunda siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 20 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 kez ağları havalandırdı.

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