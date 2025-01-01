Al-Musati (AA) AL MUSRATI'YE TEKLİFLER VAR Siyah beyazlı ekibe geçen sezon transfer olan Al-Musrati, Arap takımlarının gündeminde bulunuyor. Libyalı yıldız, imza attığı günden bu yana ortaya koyamadığı istikrarlı futbolun ardından satış listesinde bulunuyor. Gelecek tekliflere göre Adalı ve ekibinin rotası belli olacak.

Cher Ndour (AA) CHER NDOUR DA GÖNDERİLEBİLİR Sezon başında PSG'den kiralanan Cher Ndour da beklentileri karşılamakta zorlandı. Orta sahada düzen oturtamayan Kartal, yıldız futbolcuyu da gönderebilir. Fransız ekibiyle erken fesih için masaya oturulabilir.

Jean Onana (DHA) JEAN ONANA'YA TALİP YOK Ahmet Nur Çebi döneminde transfer edilen ancak performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratan Jean Onana da yine ayrılacaklar listesinde yer alıyor. Fransız futbolcuya teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.

Ciro Immobile (AA) CIRO IMMOBILE BOMBASI! Sezon başında İtalya'nın Lazio takımından uzun süren bir sürecin ardından transfer edilen Ciro Immobile'ye ülkesinden talip çıktı. Milano temsilcisi Inter, yıldız futbolcunun peşine düştü. Lazio dönemindeki hocası Simone Inzaghi'nin istediği deneyimli golcü için Kartal da kararını verdi. Buna göre yönetimin en çok gol atan oyuncusunu sezon sonun kadar bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi. Interlive.it'in haberinde Immobile'nin yüksek maaşı ve yaşı nedeniyle imzaların atılmasının düşük ihtimal olduğu ifade edildi.

Ciro Immobile (AA) BU SEZON IMMOBILE 2024/25 sezonunda siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 20 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 kez ağları havalandırdı. Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı