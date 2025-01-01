Enzo Millot bu sezon performansıyla ön plana çıktı (EPA) SERBEST KALMA MADDESİ BELLİ OLDU Bundesliga'da bu sezon istediği sonuçları alamayan VFB Stuttgart'ı taşıyan isimlerin başında gelen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, için girişim yapılacak.



Sabah'ın haberine göre sezon sonu serbest kalma maddesi 18 milyon Euro olarak belirlendi.

Enzo Millot (EPA) PİYASA DEĞERİ 42 MİLYON EURO Kariyerinde Monaco forması da giyen Enzo Millot'un güncel piyasa değeri 42 milyon Euro. Alman temsilcisinin en pahalı futbolcularından biri olarak dikkat çekiyor. Performansıyla da konuşulan genç futbolcunun takımdan ayrılması gündeme gelebilir.

Georges Mikautadze (AFP) İKİ ADAY DAHA VAR Galatasaray'ın 10 numara transferinde iki yıldız daha listede bulunuyor. Paulo Dybala ve Georges Mikautadze, Cimbom'un ilk tercihleri. Eğer sonuç alınamazsa Millot için Alman temsilcisinin kapısı çalınacak.

Enzo Millot (EPA) REKOR TRANSFER OLABİLİR Sezon başında Norwich City'den Gabriel Sara'yı 18 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Galatasaray'da kısa süre içerisinde yine bir rekor transfere daha imza atılabilir. Georges Mikautadze veya Enzo Millot eğer söz konusu 18 milyon Euro bonservisle imza atarsa Sara'ya ortak olacaklar. Eğer fazlasına anlaşma sağlanırsa rekoru ele geçirecekler.