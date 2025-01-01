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"Altyapı" denince akla gelen isimlerden Nedim Yiğit TAKVİM'e konuştu: "Yetenek değil eğitim sorunu var"

Başta Yunus Akgün ve Ozan Kabak olmak üzere çok sayıda ismin üzerinde büyük emeği olan Nedim Yiğit, Türk futbolunun kanayan yarası altyapı sorunu ile ilgili önemli tespitler yaptı: "Türk futbolu yetenek konusunda çok yeterli. Ancak bu yetenekleri yetiştirme, imkan verme, süre verme, profesyonel seviyeye çıkarma ve burada değerlendirmede yetersiziz"

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
Altyapı denince akla gelen isimlerden Nedim Yiğit TAKVİM’e konuştu: Yetenek değil eğitim sorunu var

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    Önce sahada sonra da sonra da kenarında Türk futboluna önemli hizmetler veren Nedim Yiğit aslında "altyapı" denince akla ilk gelen isimlerden. Altınordu, Galatasaray ve Başakşehir'de sayısız ismi Türk futboluna kazandıran Nedim Yiğit, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı.

    Nedim Yiğit. (INSTAGRAM)Nedim Yiğit. (INSTAGRAM)

    İÇİNDEN FUTBOL GELMELİ!
    Türkiye'de genç yetenek sorunu olmadığının altını çizen Yiğit, "Ülkemiz yetenekli futbolcu konusunda son derece yeterli. Ama yetenekli futbolcuları, yetiştirme, imkan verme, süre verme, profesyonel sporcular olarak yaşayabilme öğretisi, profesyonel seviyeye çıkartma ve burada değerlendirme konusunda yetersiziz. Avrupa'da yarıştığımız takımlara göre düzenli ve kaliteli antrenmana en az 5-6 yıl geç başlıyoruz. Bu ülkede kaliteli antrenörler de var.

    Ama aynı öğretmenlerimiz gibi altyapı antrenörlerimize de gereken değeri vermiyoruz. Antrenörleri yeterli kriterler üzerinden seçmiyoruz. Eş, dost, tanıdık, eski oyuncu gibi referanslar değişmeli. Tabi ki yeterliliği olan eski sporcular, kulüp aidiyeti ve yaşanmışlıklarla büyük avantajlara sahiptirler. Ama genç oyunculara eğitmenlik yapma kriteri hepsinden öncelikli olmalıdır. "Futbolun içinden gelmesi değil, içinden futbol gelmesi" daha doğru bir kriterdir" diye konuştu.

    Yunus Kabak ve Semih Akgün. (Takvim.com.tr)Yunus Kabak ve Semih Akgün. (Takvim.com.tr)

    ŞANS VERMEK LAZIM
    Galatasaray'la ilgili altyapı eleştirilerini değerlendiren Yiğit, "Galatasaray'da çalıştığımız dönemde Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü kulübe kazandırdık. Eğer Ozan, Fatih Terim hoca şans vermeseydi; Yunus da A.Demir-Leicester dönemi sonrası Okan Buruk'tan forma alamasaydı altyapıdan yetişmemiş oyuncu olarak yaşayacaklardı. Çok ince bir sınır. 25 yıldan fazla Schalke'de görev yapmış akademi direktörü Norbert Elgert'in çok güzel sözüdür; "Sabırlıca sabırsız olmak lazımdır." Ne emek verirseniz verin bunu verilerle destekleyerek A takıma sunmak zorundasınız" dedi.

    Jose Mourinho. (Takvim.com.tr foto arşiv)Jose Mourinho. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    ÖNCE MOURINHO DEĞİŞMELİ
    "Şu anki oyun temposu, oyun iştahı oyun kalitesi ve oyuncu kalitesiyle Galatasaray şampiyonluğu bırakır görünmüyor. Fenerbahçe ligin en geniş ve derin kadrosuna sahip. Ayrıca dünyaca bilinirliği yüksek bir teknik direktöre sahipler. Ancak geçen seneyle kıyasladığımızda performansı gelişen bir oyuncu sayamazsınız. Sayın Mourinho 5 aylık bir süreçte takıma yapması gereken ve herkesin doğal olarak beklediği katkıyı yapamamış bir görüntüdedir. Transferlerle bu işin çözüleceğini düşünülmesini hatalı buluyorum. Tabii ki transferler takıma güç katabilir. Ama öncelikle Fenerbahçe'nin genlerine uygun oyun tarzı seçilmesi bence daha önceliklidir. Fenerbahçe ne İngiltere'nin Totenham'ı ne İtalya'nın Roma'sı değildir. Bir benzetme yapacaksak, İngiltere'de M.United ve M.City, İtalya'da Juve'dir, Milan'dır. Mourinho bakış açısını değiştirmelidir."

    Yunus Akgün. (Takvim.com.tr foto arşiv)Yunus Akgün. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    YUNUS'U AVRUPA'DA İZLEYECEĞİZ
    "İnsanlar güzel bir yemek yediklerinde garsonlara teşekkür ederler. Çünkü onları karşılayan yemekleri en güzel şekilde servis eden sunan kişilerdir garsonlar. Ama yemek yapanlar aşçılardır ve onlara pek teşekkür edilmez. Bu yüzden öncelikle çalıştığım oyunculara ve tüm altyapı antrenörlerine teşekkür ederim.' Rahmetli Ahmet Keskinkılıç hocamız Galatasaray PAF takımının başındayken bana "Bir 2000 grubu kuracağız, kurmamız lazım.

    Bunun başında da senin olmanı istiyorum" demişti. Yunus Akgün ve Ozan Kabak o dönemde kulübe kazandırdığımız oyunculardan. Yunus için 10 yaşındayken şu sözü kulaklarımda çınlıyor Ahmet Keskinkılıç'ın: "Bu çocuk Galatasaray'ın geleceği." Yunus hücum hattının her tarafında oynayabilecek bireysel beceriye, fiziksel donanıma ve oyun zekasına sahip. Yurt dışında önemli takımlarda izleyebileceğimiz bir potansiyel."

    Semih Kılıçsoy. (Takvim.com.tr foto arşiv)Semih Kılıçsoy. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    SEMİH İYİ YÖNETİLEMEDİ!
    "Beşiktaş'ın çok sıkıntılı bir döneminde Semih ışık saçtı. Yapılması gereken onun gelişimi için gerekli ortamı sağlamaktı. Ancak her sorunu onunla çözmeye çalıştık. Transfer planları yaptık. Maalesef Semih sürecini Beşiktaş iyi yönetemedi."

    Nedim Yiğit. (INSTAGRAM)Nedim Yiğit. (INSTAGRAM)

    BENİM YERİM SAHA
    "A Spor'da ligimizi, Avrupa'yı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kısaca tüm futbol organizasyonlarını yorumlama fırsatım oluyor. Ama benim işim saha. En ufak yaş grubundan A Milli Takım'a kadar çok geniş bir yelpazede teknik adamlık yaptım. Türkiye'de her ligde oynayan çalıştığım futbolcular var, gurur duyuyorum hepsiyle.

    Özellikle genç oyuncu gelişimine önem veren,genç oyuncuların profesyonel hayata geçişini ve profesyonel liglerde onlara şans verilmesini hedefleyen uygun pozisyonlar bulduğumda muhakkak sahada olacağım. Şu anda bazı görüşmelerimiz var ama henüz nihayetlenmedi. Gerçekten üretmek isteyen ürettiğine değer veren üreterek kulübe kazanç sağlamak isteyen doğru bir organizasyon bulduğumda sahalarda olmaktan çok mutlu olacağım."

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