"Altyapı" denince akla gelen isimlerden Nedim Yiğit TAKVİM'e konuştu: "Yetenek değil eğitim sorunu var"

Önce sahada sonra da sonra da kenarında Türk futboluna önemli hizmetler veren Nedim Yiğit aslında "altyapı" denince akla ilk gelen isimlerden. Altınordu, Galatasaray ve Başakşehir'de sayısız ismi Türk futboluna kazandıran Nedim Yiğit, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı.

Nedim Yiğit. (INSTAGRAM)

İÇİNDEN FUTBOL GELMELİ!

Türkiye'de genç yetenek sorunu olmadığının altını çizen Yiğit, "Ülkemiz yetenekli futbolcu konusunda son derece yeterli. Ama yetenekli futbolcuları, yetiştirme, imkan verme, süre verme, profesyonel sporcular olarak yaşayabilme öğretisi, profesyonel seviyeye çıkartma ve burada değerlendirme konusunda yetersiziz. Avrupa'da yarıştığımız takımlara göre düzenli ve kaliteli antrenmana en az 5-6 yıl geç başlıyoruz. Bu ülkede kaliteli antrenörler de var.

Ama aynı öğretmenlerimiz gibi altyapı antrenörlerimize de gereken değeri vermiyoruz. Antrenörleri yeterli kriterler üzerinden seçmiyoruz. Eş, dost, tanıdık, eski oyuncu gibi referanslar değişmeli. Tabi ki yeterliliği olan eski sporcular, kulüp aidiyeti ve yaşanmışlıklarla büyük avantajlara sahiptirler. Ama genç oyunculara eğitmenlik yapma kriteri hepsinden öncelikli olmalıdır. "Futbolun içinden gelmesi değil, içinden futbol gelmesi" daha doğru bir kriterdir" diye konuştu.