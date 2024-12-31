Millipiyangoonline 2025 Yılbaşı Bilet Numaranı Gir, Kazancını Öğren!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Her yılın sonunda düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi, bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. 2025 yılbaşı çekilişinde toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Bunun yanı sıra, 600 milyon TL'lik büyük ikramiye, tamamı garantili şekilde sahibini bulacak.

Milli Piyango Çekilişi Saat Kaçta Yapılacak? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek. Çekiliş, saat 23:00'te başlayacak ve canlı olarak izlenebilecek. Milli Piyango TV ve resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden çekilişi takip edebilirsiniz. Bu yıl büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, biletlerini Milli Piyango'nun online platformundan ya da yetkili bayilerden satın alabilir. Unutmayın, bilet almak şans kapısını aralamak için ilk adımdır.