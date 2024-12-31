Millipiyangoonline 2025 yılbaşı bilet numaranı gir büyük ikramiyeyi öğren!

Her yılın sonunda düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi, bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. 2025 yılbaşı çekilişinde toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Bunun yanı sıra, 600 milyon TL'lik büyük ikramiye, tamamı garantili şekilde sahibini bulacak.
Milli Piyango Çekilişi Saat Kaçta Yapılacak?
2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek. Çekiliş, saat 23:00'te başlayacak ve canlı olarak izlenebilecek. Milli Piyango TV ve resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden çekilişi takip edebilirsiniz.
Bu yıl büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, biletlerini Milli Piyango'nun online platformundan ya da yetkili bayilerden satın alabilir. Unutmayın, bilet almak şans kapısını aralamak için ilk adımdır.
600 Milyon TL ile Hayallerinizi Gerçekleştirin!
Büyük ikramiyenin hayalini kurarken, bu kadar büyük bir para ile neler yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? İşte 600 milyon TL ile yapabileceğiniz bazı şeyler:
1. Dünya Çapında Lüks Emlak Yatırımları
- Türkiye'nin en pahalı bölgelerinden biri olan İstanbul Boğazı'nda, muhteşem bir yalı sahibi olabilirsiniz.
- Dünyanın en prestijli şehirlerinden Londra, New York veya Paris'te milyon dolarlık lüks daireler alabilirsiniz.
2. Özel Uçak ya da Süper Yat Satın Alabilirsiniz
- 50 milyon dolarlık bir süper yat ile dünya turuna çıkabilirsiniz.
- Kendinize özel bir jet alarak seyahatlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.
3. Kendi İşinizi Kurabilirsiniz
- 600 milyon TL ile teknoloji, inşaat veya turizm gibi birçok sektörde büyük ölçekli bir şirket kurabilir, geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.
- Yatırımlarınızla hem kendinize hem de çevrenize iş fırsatları sunabilirsiniz.