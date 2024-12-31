Milli Piyango online yılbaşı bileti büyük ikramiye kaç numaraya çıktı

31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek bu özel çekiliş için bilet satışları başladı. Şansını denemek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango bayilerine yoğun ilgi gösteriyor. Biletler, tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üç farklı seçenekle satışa sunuluyor.

Büyük İkramiye Dağıtımı Nasıl Olacak?

600 milyon TL'lik büyük ikramiye, çekilişte kazanan biletin türüne göre dağıtılacak. Ancak önemli bir detay var: Eğer büyük ikramiye, satılan dört çeyrek bilete ya da iki yarım bilete denk gelmezse, bu durumda ödül, isabet ettiği bilet türüne bakılmaksızın, kazanan satılmış biletler arasında eşit şekilde paylaştırılacak.

Her yıl düzenlenen Yılbaşı Özel Çekilişi, yalnızca hayalleri gerçekleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda ülkemizdeki pek çok insan için umut dolu bir başlangıç anlamı taşıyor. Rekor ödülle birlikte bu yıl da yüzlerce kişinin hayatı değişebilir.