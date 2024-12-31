SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com'da; Sıralı tam liste

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin heyecanı, büyük ikramiye için geri sayım başlarken milyonlarca kişi tarafından yaşanıyor. 31 Aralık 2024'te yapılacak olan bu çekilişte 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ile birlikte teselli ikramiyeleri ve amorti kazananları da belli olacak. Bilet alanlar, kazandıkları ikramiyeyi öğrenmek için, Milli Piyango'nun online sorgulama ekranını ziyaret edebilir. Çekilişin sonuçları ve detaylar, çekilişin ardından hemen öğrenilebilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 19:09 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 19:12
31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com’da; Sıralı tam liste

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve Sorgulama

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin sonuçları, çekiliş sonrasında hemen öğrenilebilir. Bilet sahipleri, www.millipiyangoonline.com üzerinden bilet numaralarını girerek kazandıkları ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirler. Ayrıca, çekiliş sonuçları ve detayları, sistem üzerinden sürekli güncellenmektedir.

    31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com’da; Sıralı tam liste

    Milli Piyango Biletleri ve Çekiliş Nasıl Oynanır?

    Milli Piyango çekilişine katılmak için, üzerinde numara bulunan biletleri satın almanız yeterlidir. Biletler "tam", "yarım" ve "çeyrek" olmak üzere üç farklı türde satılmaktadır. Tam biletler yalnızca bir adet numara taşırken, yarım biletler iki ayrı bilette aynı numarayı taşır. Çeyrek biletlerde ise dört farklı bilette aynı numara bulunur. Her bilet türü, kendi fiyatına göre belirli bir oranla ikramiye kazanma şansı sunar.

    31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com’da; Sıralı tam liste

    Biletler, özel harfler ile birbirinden ayırt edilebilir. Her çekiliş için bilet fiyatları ve satılacak bilet sayıları, Sisal Şans tarafından belirlenir. Milli Piyango biletleriyle şansınızı denemek için biletlerinizi almak ve heyecana katılmak oldukça kolaydır.

    31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com’da; Sıralı tam liste

    Canlı Yayın ve Çekiliş Saati

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi canlı yayında izlenebilir. Çekiliş, 31 Aralık gecesi yapılacak ve tüm sonuçlar televizyon kanallarında yayınlanacak. Çekilişi izlemek isteyenler, Milli Piyango'nun yıllık geleneksel yayınını takip ederek, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini öğrenebilecekler.

    31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com’da; Sıralı tam liste

    Yılbaşı Çekilişi Sonuçları: Kim Ne Kadar Kazandı?

    2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Çekilişin ardından, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin belirlenmesinin yanı sıra, amorti ve teselli ikramiyeleri de duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiye, tam bilet olarak satılan bir bilete çıkmıştı ve bu yıl da büyük ikramiye aynı şekilde belirli bir biletin sahibine verilecek.

    31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com’da; Sıralı tam liste

    Yılbaşı çekilişiyle birlikte, her bilet türü için ayrı ayrı ikramiye dağıtımı yapılacak. Tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet sahipleri, kazandıkları tutarları kolaylıkla öğrenebilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçlar, çekilişin hemen ardından sisteme yüklenecek ve bilet sahipleri, bilet numaralarını girerek kazandıkları ikramiyeyi sorgulayabilecekler.

    31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com’da; Sıralı tam liste

    Çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz: Milli Piyango Sonuç Sorgulama

    31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com’da; Sıralı tam liste

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    2024’te neler yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek paylaşıyor
    İstanbul’da yılbaşı öncesi Taksim Meydanı ve bazı yollar trafiği kapatıldı
    Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı... 2025’in şifresi: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge!
    Önce UNESCO sonra IFJ! 4 PKK/YPG’liyi aklayan skandal rapor... Türkiye’ye soruşturma açılsın talebi
    Haydi Galata Köprüsü’ne: İsrail soykırımına dur de!
    Kandil Öcalan’ı pazarlık malzemesi yaptı! Elebaşı Bese Hozat YPG’yi koz olarak kullanıp şart koşmaya kalktı | Bir de bölücü tehdit
    Güney Kore’deki uçak kazasında duvar skandalı! Uzmanlar Pistin sonunda ne işi var dedi
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    Fenerbahçe’ye patron geliyor! Transferi 15 milyon Euro’ya bitecek
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den 2025 mesajı: İmralı-DEM Parti görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur
    Kırgızistan’da FETÖ’ye şok: Örgüt bağlantılı eğitim kurumları Maarif Vakfına devredildi | SEBAT’Tan SAPAT’a...
    Suriyeliler evlerine dönüyor! Hatay’ın 3 kapısında heyecanlı bekleyiş
    7 Ekim 7 yıllık hazırlık! Hamas’ın istihbarat zaferi: İşte Aksa Tufanı’nın şifreleri…
    ABD’den İsrail’e kesintisiz destek: Biden bir yılda 22 milyar dolar harcadı
    MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! Kurtay Batman kod adlı Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi