31 Aralık - 1 Ocak 2025 MPİ yılbaşı çekiliş sonucu Millipiyangoonline.com'da; Sıralı tam liste
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin heyecanı, büyük ikramiye için geri sayım başlarken milyonlarca kişi tarafından yaşanıyor. 31 Aralık 2024'te yapılacak olan bu çekilişte 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ile birlikte teselli ikramiyeleri ve amorti kazananları da belli olacak. Bilet alanlar, kazandıkları ikramiyeyi öğrenmek için, Milli Piyango'nun online sorgulama ekranını ziyaret edebilir. Çekilişin sonuçları ve detaylar, çekilişin ardından hemen öğrenilebilir.
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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 19:09Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 19:12
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve Sorgulama
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin sonuçları, çekiliş sonrasında hemen öğrenilebilir. Bilet sahipleri, www.millipiyangoonline.com üzerinden bilet numaralarını girerek kazandıkları ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirler. Ayrıca, çekiliş sonuçları ve detayları, sistem üzerinden sürekli güncellenmektedir.
Milli Piyango Biletleri ve Çekiliş Nasıl Oynanır?
Milli Piyango çekilişine katılmak için, üzerinde numara bulunan biletleri satın almanız yeterlidir. Biletler "tam", "yarım" ve "çeyrek" olmak üzere üç farklı türde satılmaktadır. Tam biletler yalnızca bir adet numara taşırken, yarım biletler iki ayrı bilette aynı numarayı taşır. Çeyrek biletlerde ise dört farklı bilette aynı numara bulunur. Her bilet türü, kendi fiyatına göre belirli bir oranla ikramiye kazanma şansı sunar.
Biletler, özel harfler ile birbirinden ayırt edilebilir. Her çekiliş için bilet fiyatları ve satılacak bilet sayıları, Sisal Şans tarafından belirlenir. Milli Piyango biletleriyle şansınızı denemek için biletlerinizi almak ve heyecana katılmak oldukça kolaydır.
Canlı Yayın ve Çekiliş Saati
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi canlı yayında izlenebilir. Çekiliş, 31 Aralık gecesi yapılacak ve tüm sonuçlar televizyon kanallarında yayınlanacak. Çekilişi izlemek isteyenler, Milli Piyango'nun yıllık geleneksel yayınını takip ederek, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini öğrenebilecekler.
Yılbaşı Çekilişi Sonuçları: Kim Ne Kadar Kazandı?
2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Çekilişin ardından, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin belirlenmesinin yanı sıra, amorti ve teselli ikramiyeleri de duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiye, tam bilet olarak satılan bir bilete çıkmıştı ve bu yıl da büyük ikramiye aynı şekilde belirli bir biletin sahibine verilecek.
Yılbaşı çekilişiyle birlikte, her bilet türü için ayrı ayrı ikramiye dağıtımı yapılacak. Tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet sahipleri, kazandıkları tutarları kolaylıkla öğrenebilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçlar, çekilişin hemen ardından sisteme yüklenecek ve bilet sahipleri, bilet numaralarını girerek kazandıkları ikramiyeyi sorgulayabilecekler.