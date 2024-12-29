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Tormena’dan yeşil ışık! Bordo-Mavili taraftarlar sosyal medyadan harekete geçti

Fırtına stoper bölgesine Tormena’nın gelmesi için istekli. Brezilyalı defans, sosyal medyada kendisini Bordo-Mavili formayı giymeye davet edenlerin yorumlarını beğeniyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Tormena’dan yeşil ışık! Bordo-Mavili taraftarlar sosyal medyadan harekete geçti

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    Transfer çalışmalarında önceliğini stoper bölgesine çeviren Trabzonspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Tormena'yı çok istiyor. Ancak şu an Rusya Premier Lig'de devre arasına zirvede giren Krasnador'un önemli isimlerinden birisi olan Tormena'nın ayrılığı çok kolay gözükmüyor. Bu sezon 22 maçta forma giyen Tormena ise sezon başında transfer olduğu Rus kulübünden ayrılma ihtimalini sıcak tutuyor.

    FİYATI ARAŞTIRILIYOR
    Bordo-Mavili taraftarların sosyal medyada kendisine yönelik attığı "Trabzonspor'a gel mesajlarının" birçoğunu beğenen 28 yaşındaki futbolcunun resmi görüşmelerin başlamasıyla birlikte ayrılma talebini iletme ihtimali yüksek. Şu an için fiyat araştırması yapan Karadeniz temsilcisi ise kısa süre içerisinde resmi bir girişimde bulunacak ve transfer için Rus kulübünü ikna etmeye çalışacak.

    KRİTİK KARAR YARIN
    Trabzonspor'un Samsun'da oynanacak olan maçı öncesi rakip taraftarların maça alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Samsun İl Spor Güvenlik Kurulu yarın karara varacak.

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