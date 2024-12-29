Sporting Lizbon - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz mi

Ülkemizi Benfica'da temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, çok önemli bir derbide 3 puan mücadelesi veriyor. Lizbon derbisinde Sporting Lizbon'a konuk olacak kırmızı beyazlı ekip kazanarak yoluna devam etmek ve koltuğa oturarak eksik maçı da tamamlayıp fark yakalamak. Diğer yandan futbolseverler de karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ederek araştırmalarda bulunuyor. Sporting Lizbon - Benfica derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
Sporting Lizbon - Benfica derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
SPORTING LIZBON - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sporting Lizbon: Israel, Quaresma, Diomande, Debast, Araujo, Simoes, Hjulmand, Quenda, Francisco Trincao, Araujo, Harder, Francisco Triancao, Gyökeres
Benfica: Trubin, Araujo, Bah, Antonio Silva, Carreras, Orkun Kökçü, Aursnes, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Beste, Pavlidis
Benfica son maçında Estoril'i 3-0 yendi (REUTERS)
SPORTING LIZBON - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Portekiz Süper Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon - Benfica derbisi saat 23.30'da başlayacak. TRT Spor'dan şifresiz canlı yayınlanacak. Ayrıca Takvim.com.tr'den de buraya tıklayarak canlı takip edebilirsiniz.