Sporting Lizbon - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz mi

Ülkemizi Benfica'da temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, çok önemli bir derbide 3 puan mücadelesi veriyor. Lizbon derbisinde Sporting Lizbon'a konuk olacak kırmızı beyazlı ekip kazanarak yoluna devam etmek ve koltuğa oturarak eksik maçı da tamamlayıp fark yakalamak. Diğer yandan futbolseverler de karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ederek araştırmalarda bulunuyor. Sporting Lizbon - Benfica derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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