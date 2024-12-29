Sporting Lizbon - Benfica maçı CANLI

Ülkemizi Benfica'da temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, çok önemli bir derbide 3 puan mücadelesi veriyor. Lizbon derbisinde Sporting Lizbon'a konuk olacak kırmızı beyazlı ekip kazanarak yoluna devam etmek ve koltuğa oturarak eksik maçı da tamamlayıp zirveye oturmak Sporting Lizbon - Benfica derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Sporting Lizbon - Benfica derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
SPORTING LIZBON - BENFICA MAÇI 11'LERİ
Sporting Lizbon: Quaresma, Diomande, St. Juste; Catamo, Morita, Hjulmand, Matheus; Trincao, Quenda, Gyökeres
Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Florentino, Aursnes; Di Maria, Orkun Kökçü, 🇷Kerem Aktürkoğlu; Amdouni
Joao Pereira (AFP)
SPORTING'DE JOAO PEREIRA GÖNDERİLDİ
Ruben Amorimg'in fırtınalar estirdiği Sporting Lizbon'da deneyimli teknik direktörün ayrılığı sonrasında Trabzonspor'un eski oyuncusu Joao Pereira göreve getirilmişti. Genç antrenörün, formasını da giydiği ve sonrasında alt yapı takımını çalıştırdığı kulübünde macerası kısa sürdü.
Pereira 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle yeşil beyazlılara veda etti. Göreve Rui Borges getirildi.