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Sporting Lizbon - Benfica maçı CANLI

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Süper Ligi'nin 16. haftasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelİyor. Milli futbolcularımızın ilk 11'de yer aldığı karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 16:33 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 23:40
Sporting Lizbon - Benfica maçı CANLI

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    Ülkemizi Benfica'da temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, çok önemli bir derbide 3 puan mücadelesi veriyor. Lizbon derbisinde Sporting Lizbon'a konuk olacak kırmızı beyazlı ekip kazanarak yoluna devam etmek ve koltuğa oturarak eksik maçı da tamamlayıp zirveye oturmak Sporting Lizbon - Benfica derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    CANLI TAKİP

    Sporting Lizbon - Benfica derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizSporting Lizbon - Benfica derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    SPORTING LIZBON - BENFICA MAÇI 11'LERİ

    Sporting Lizbon: Quaresma, Diomande, St. Juste; Catamo, Morita, Hjulmand, Matheus; Trincao, Quenda, Gyökeres

    Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Florentino, Aursnes; Di Maria, Orkun Kökçü, 🇷Kerem Aktürkoğlu; Amdouni

    Joao Pereira (AFP)Joao Pereira (AFP)

    SPORTING'DE JOAO PEREIRA GÖNDERİLDİ

    Ruben Amorimg'in fırtınalar estirdiği Sporting Lizbon'da deneyimli teknik direktörün ayrılığı sonrasında Trabzonspor'un eski oyuncusu Joao Pereira göreve getirilmişti. Genç antrenörün, formasını da giydiği ve sonrasında alt yapı takımını çalıştırdığı kulübünde macerası kısa sürdü.

    Pereira 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle yeşil beyazlılara veda etti. Göreve Rui Borges getirildi.

    Kerem Aktürkoğlu (REUTERS)Kerem Aktürkoğlu (REUTERS)

    GÖZLER MİLLİLERDE

    Benfica'nın Lizbon derbisindeki en önemli kozu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü olacak. Kerem hücumda, Orkun ise iki alanda takımına 3 puanı getirecek aksiyonların içerisinde yer almak ve zirvede yer almak amacında.

    Orkun Kökçü (REUTERS)Orkun Kökçü (REUTERS)

    LİGDE SON DURUM

    Derbi öncesinde Benfica 38 puanda bulunuyor. 40 puanlı Porto'dan bir maçı eksik ikinci sırada bulunuyor. Sporing ise 38 puanla üçüncü basamakta yer alıyor.

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