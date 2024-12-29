Sporting Lizbon - Benfica maçı CANLI

Ülkemizi Benfica'da temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, çok önemli bir derbide 3 puan mücadelesi veriyor. Lizbon derbisinde Sporting Lizbon'a konuk olacak kırmızı beyazlı ekip kazanarak yoluna devam etmek ve koltuğa oturarak eksik maçı da tamamlayıp zirveye oturmak Sporting Lizbon - Benfica derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

CANLI TAKİP