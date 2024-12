CANLI YAYIN | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi sona erdi

"Bugün buradaki herkes, ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Ama biliyorum ki güzel günler yarın kadar yakın. Seçim kararı aldığımdan bu yana tüm sorulara cevap verdim. Hiçbir Beşiktaşlı'nın tek sorusu dahi yanıtsız kalmamalıydı. Şimdi de kendime bu soruyu soruyorum; "Ben ne yaptım, ben de orada değil miydim?" Ben babadan Beşiktaşlıyım, Beşiktaş sevdam dün başlamadı, bugün de bitmeyecek!" "GERÇEKTEN BÖYLE Mİ?" "Beşiktaş'a hizmet etmenin şerefi, benim için tüm duyguların üzerinde olduğu için karşınıza çıktım. Bugün burada bu konuşmayı yapmak, benim için her şeyin üstündedir. Benim için hain, darbeci dediler! Çok üzüldüm ama karşılık vermedim. Biraz önce sayın Adalı, "Kalkışma" sözünü kullandı! Herhalde en demokratik darbeci ben oluyorum, göreve gelir gelmez seçim kararı alıyorum! Onlara soruyorum, gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bu sözleri hak ettim mi? Ben Beşiktaş'ı sevmekten, menfaatlerini korumaktan başka hiçbir şey yapmadım" "HATALARIM OLMUŞTUR" "Hatasız mıyım, tabii ki hatalarım olmuştur. Ancak şundan eminim, benim Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz! Bu yüzden alnım açık, dimdik karşınızdayım!" "ARTIK YETER DİYORUM" "Artık yeter diyorum! Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum! Sevgili genel kurul üyeleri, nasıl bir başkan hayal ediyorsunuz? Sürekli sinirli, bel altı vuran, Beşiktaş başkanına, "Sen kimsin?" diyen birini mi istiyorsunuz, yoksa tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet edecek cesaretli birini mi?" "KAÇMADIM, KORKMADIM" "Ben koltuk sevdalısı değilim, Beşiktaş sevdalısıyım. Her dönemde, "Son seçimim" deyip hırsına yenik düşen biri olarak karşınıza asla çıkmayacağım! Kaçmadım, korkmadım, kandırmadım!" "ŞOV İÇİN DÜŞMEDİM" "Bir yıldır mücadelenin sonunda elde edilen başarıya konmadım! Beşiktaş armasının peşine şov yapmak düşmedim. Rakibimin projelerini, bürokrasi sopasıyla baltalamadım! Kendi seçtiği, renkli bir takım taraftarının yönetim kurulu üyesi üzerinden yüklenmedim! Algı yapmak için uğraşmadım. Sosyal medya trollerim yok! Ben hep Beşiktaş için yandım, Beşiktaş için tutuştum!" "TEHDİTTE BULUNULMUŞ" "Bana para üzerinden laf söyleyenler, bu işler finansal güçle parasız bir şekilde olmuyor. Bir gelir eko sistemi oluşturdum. Beşiktaş için tüm gücümle uğraştım. 86.8 milyonun Beşiktaş kasasına girmesi için güç birliği yaptım. Sektöründe önce olan firmalar sponsor oldu. Maalesef dün, duyuyoruz ki, bir inşaat firmasının patronu, sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur!" "HAYAL DEĞİL GERÇEK" "Bu güçlü tablo, bazıları için hayal olabilir ama benim için gerçek. Bu gerçek Beşiktaş için çok önemli. Tebrik edeceklerine, nasıl vururuz diye düşündüler. Ben gerçekten anlamıyorum. Beşiktaş'a gelir getirecek projeyi engellemek hangi aklın ürünü? Sayın Adalı, güzel ağabeyim, eğri oturalım doğru konuşalım, sen neden karalıyorsun, sen niye algı yaratma peşinde koşuyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap biz de alkışlayalım BANKALAR BİRLİĞİ "Bankalar Birliği gibi bir derdimiz var. Bunun için planımız belli. 15 günlük sürede, biri de eski başkan olmak üzere, 6 isimle konuştuk. 12 milyon euro'nun sözünü aldık. 45 kişiyle de bu anlaşmayı tamamlayacağımıza inanıyorum" "PARA GÜVENLİ LİMANI TERCİH EDER" "Beşiktaş, faiz yükünü taşımadan, Bankalar Birliği'nden çıkacak. Nasıl mı eminim, para güvenli limanı tercih eder. Mevlana'nın güzel bir sözü var, "Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım." Sadece icraat yapacağım." "ARMAMIZI ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ" "Göreve gelir gelmez futbol takımı için kolları sıvayacağız. Eksikleri çok iyi biliyoruz. Hoca konusunu, takviyeleri hemen çözüme kavuşturacağız. Gidecek oyuncular için planlarımız belli. Futbol icra kurulu oluşturduk. Bu sistemi anlattım. Ümraniye'nin havası tamamen değişecek. Bu sadece parayla olacak bir şey değil, aynı zamanda sportif akıl becerisidir. Amatör branşlarda da bu aklı kullanacağız. Bütün branşlarda armamızı zirveye taşımak için çalışacağız. "BİRLİKTE KENETLENECEĞİZ" "Taraftarımızla birlikte kenetleneceğiz. Bilet fiyatları ile ilgili şikayetleri biliyorum. O konu bende, kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımızla, oyuncularımızı birleştireceğiz. İnönü ruhunu inşallah tekrar yapacağız." "YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ" "İletişimde dönüşüm yapacağız. Beşiktaş, dijital medya oluşumu ile iletişim birimini yeniden yapılandırıyoruz. Çağın gerektirdiği dönüşümü Beşiktaş iletişimde yaşayacağız" "KAYBEDECEK VAKİT YOK" "SuperApp, bizim hem iletişim hem de finans kaynağımız. Dünya değişiyor, iletişim de değişiyor. SuperApp, bizim taraftarımızla aramızda köprü. Avrupa'nın en çok kullanılan ve gelir getiren projesi olacak. Bizim yapacaklarımız var ve kaybedecek vakit yok. Yarın çalışmaya başlayacağız ve önümüzdeki 3.5 sene durmadan Beşiktaş'a hizmet edeceğiz. Bunun için sandıkta gereğini yapacaksınız, biliyorum. İnşallah hep birlikte akşam zaferimizi kutlayacağız." "TEVECCÜH SON DERECE BÜYÜK" "Para, pul, maddiyat... Sayın Adalı'ya katılıyorum, her şekilde bulunur. Beşiktaş'a olan teveccüh son derece büyüktür. Birlik ve beraberlik kolay kolay elde edilmez. Hep birlik ve beraberlik dili kullandım. Hiçbir zaman bel altına girmedim. Eğer seçildiğimiz takdirde, sizler de bunları göreceksiniz. Tüm eski başkanlar, taraftarlar, tüm oyuncular olmak üzere birlik ve beraberliği sağlayacağız. Sizlere can-ı gönülden söz veriyorum."

Hüseyin Yücel.

Serdal Adalı'nın seçim öncesi konuşması ise şu şekilde gerçekleşti:

"BEŞİKTAŞ İÇİN HER ZAMAN GÖVDEMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM"



"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ve camiamızın 121. yılında huzurlarınızda olmanın gururunu yaşıyorum. Beşiktaş'ın kapısında girdiğimde ne hissediyorsam bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Beşiktaş için her zaman gövdemi taşın altına koydum, bugün de adayım."



"BEŞİKTAŞ ADINI KAYYUM İLE ANANLARIN CAMİADA YERİ YOKTUR'"



"Beşiktaş tarihinde görülmediği üzere 100 milyon euro borçlandırılmıştır! Önümüzdeki 3 sene boyunca gelirler hoyratça israf edilmiştir, son bir yıldaki kötü gidişe neden olanlar, kaçmıştır, hodri meydan diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur! Beşiktaş adını kayyum ile ananların camiada yeri yoktur!"



"EŞBAŞKANLIK YAPTILAR"



"Her şeyi birlikte yaptılar ve eşbaşkanlık yaptılar. Siz Beşiktaş'ın adını sahte imza, komisyon ile andınız! Beşiktaş camiası, bunları unutmayacak. Camiamız merak etmesin, biz burada olduğumuz sürece Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse Beşiktaş ile ilgili böyle cümle kuramayacak!"



"KARŞIMIZA ÇIKMAKTAN KORKTULAR"



"Seçim öncesi yapılması gereken divan kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, neden gerçeği sakladılar? Beşiktaş'a verdikleri zararı saklıyorlardı, bu borç yükü ile karşımıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş genel kurul üyeleri, bu saygısızlığa hak ettiği cevabı bugün verecektir"



"BUNDAN SONRA KİMSE SİZİ KANDIRAMAYACAK"



"Camiama yapamayacağım hiçbir şey söylemedim. Bugün de söylediklerim, tarihe not düşsün! Bundan sonra kimse sizi kandıramayacak!"



"KASADAN BİR KURUŞ ÇIKMAYACAK"

"İkinci başkanlık döneminde bu tabloyu yaratan, bu tablonun karşısında duramayan aday Beşiktaş'a nasıl liderlik edecek! Yıllardır Beşiktaş ile uğraşan yapı ile nasıl uğraşacak! Algılarla, masallarla Beşiktaş'a başkan seçmenin sonuçlarını yaşadık! Beşiktaş'a ayağa kaldırmak için aday oldum. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Son bir senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden yakalayacağız. İstikrar adına 3.5 yıldır bir plan geliyoruz. Futbol takımını yeniden inşa etmek için tüm planlarımız hazır. Yapmamız gereken takviyeler ve adımlar hazır. Ara dönemdeki transferler, sponsor desteği ile kasamızdan bir kuruş çıkmadan yapılacak."



"BORCU, BORÇ İLE KAPATAMAZSINIZ"



"Mayıs ayına kadar ödenmesi gereken 50 milyon euro'yu ben ve arkadaşlarım kendi kaynaklarımızla yapacağız. Sizlerin teveccühü ile Beşiktaş'ı inşa etmeye başlayacağız. Hedefimiz, Beşiktaş'ı Bankalar Birliği borcundan kurtarmak olacak. Bunu da bahsettiğimiz gayrimenkul projesi ile yapacağız. Borcu, borç ile kapatamazsınız"



"SPONSORLUK ANLAŞMALARINA BAŞLADIK"



"Sponsorluk anlaşmaları yapmaya başladık. Yarın sabahtan itibaren Beşiktaş'a önemli bir kaynak yaratmaya başlayacağız. Beşiktaş'ı el birliği ile yeniden ayağa kaldırmak hepimizin görevidir."



"SORUNU, SORUNU YARATANLARLA ÇÖZEMEZSİNİZ"



"Sorunu, sorunu yaratanlarla çözemezsiniz! Kendisi ibra etmeyecek zihniyet ile yola çıkamazsınız!"



"KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAK"



"Bu kutsa makama, bu kutsal görevi kimlere vermeniz gerektiği ortadadır. Bugün, karşınızda seçilemediğim takdirde son kez başkan adayı olarak çıkıyorum, bunu herkes bilsin! Bir yıl önce söylediklerimde haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Yalan rüzgarları yaşadık, yaşamaya da devam ediyorum. Bu defaki yol ayrımında, tercihini buna göre belirlemenizi rica ediyorum. Beşiktaş'ı hep birlikte güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olacak!"