SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

CANLI YAYIN | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş yeni başkanını seçiyor. Ahmet Nur Çebi'den görevi devralan Hasan Arat'ın istifasının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden siyah beyazlılarda, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkanlık için yarışıyor. Saar 10.00'da başlayan genel kurulda oy verme işlemi 17.00'ye kadar devam edecek. Seçime dair tüm detaylar, Sinan Erdem Spor Salonu'ndan canlı yayınlar ve başkan adaylarının açıklamaları haberimizde olacak...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 10:17
CANLI YAYIN | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş'ın yeni başkan ve yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek.

    Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.

    Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

    ASpor CANLI YAYIN

    BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

    Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı veriyor.

    Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

    ADAYLARIN LİSTELERİ

    Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:

    Hüseyin Yücel

    Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

    Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

    Hüseyin Yücel. Hüseyin Yücel.

    Serdal Adalı

    Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

    Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.

    Serdal Adalı. Serdal Adalı.

    YÜCEL İLK KEZ ADAY

    Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı veriyor.

    Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

    Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.

    Hüseyin Yücel.Hüseyin Yücel.

    SERDAL ADALI 4. KEZ YARIŞIYOR

    Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışıyor.

    Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

    Serdal Adalı.Serdal Adalı.

    SON 4 BAŞKAN OLAĞANÜSTÜ KONGREYLE GÖREVE GELDİ

    Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi.

    Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

    Yücel ya da Adalı, seçilmeleri halinde olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan olacak.

    Beşiktaş'ın efsane ve onursal başkanı Süleyman Seba. Beşiktaş'ın efsane ve onursal başkanı Süleyman Seba.

    REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

    Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti.

    Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi. Beşiktaş, "Onursal Başkan" Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
    Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore’de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737
    CANLI YAYIN | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor!
    EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak?
    Asgari ücret sonrası zam yapmışlardı! 3 günde 10 milyon TL ceza
    Terörden tutuklu CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in vurgunu kayıtlarda!
    HAVA DURUMU | Antalya ve Muğla’ya sarı kodlu uyarı! İstanbullular dikkat
    Beylikdüzü’nde Sarayköy Yapı Kooperatifi’nde ölüme davetiye! 27 yıllık binaya kaçak tadilat
    Yılbaşı dolandırıcıları iş başında! Günlük bungalov kiralarken dikkat
    Başkan Erdoğan duyurdu! İstihdamı Koruma Programı başlıyor: Çalışan başına 2 bin 500 TL!
    DEM Parti İmralı’ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü
    Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlama: 3 kişi tutuklandı
    İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu
    Hama Katliamı’nın sorumlusu Rıfat Esad’ın Lübnan’dan Dubai’ye kaçtığı ortaya çıktı