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Beşiktaş yeni başkanını seçti! İşte kazanan isim

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş yeni başkanını seçti. Ahmet Nur Çebi'den görevi devralan Hasan Arat'ın istifasının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden siyah beyazlılarda, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkanlık için yarıştı. İki aday arasındaki rekabet için rekor katılım gerçekleşirken 13 bin 158 üye oy kullandı. Rakibine fark atan Serdal Adalı, yeni başkan olarak seçildi. Adalı ve yönetimi 2025 yılının mayıs ayındaki seçime kadar görev yapacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 21:18
Beşiktaş yeni başkanını seçti! İşte kazanan isim

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hasan Arat'ın istifasıyla birlikte Beşiktaş'ta başlayan olağanüstü seçimli genel kurul sürecinde sona gelindi. Siyah beyazlılarda istifanın ardından başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı arasındaki oy yarışını büyük bir farkla Adalı kazandı ve koltuğun yeni sahibi oldu.

    ASpor CANLI YAYIN

    Hasan Arat ve Hüseyin Yücel (AA)Hasan Arat ve Hüseyin Yücel (AA)

    SANDIKLARA GÖRE SONUÇLAR

    1. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 148
    Serdal Adalı: 281

    2. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 124
    Serdal Adalı: 298

    3. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 168
    Serdal Adalı: 290

    4. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 145
    Serdal Adalı: 286

    5. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 120
    Serdal Adalı: 313

    6. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 125
    Serdal Adalı: 274

    7. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 135
    Serdal Adalı: 314

    8. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 139
    Serdal Adalı: 335

    9. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 163
    Serdal Adalı: 304

    10. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 116
    Serdal Adalı: 345

    11. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 131
    Serdal Adalı: 328

    12. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 137
    Serdal Adalı: 348

    13. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 119
    Serdal Adalı: 315

    14. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 136
    Serdal Adalı: 319

    15.SANDIK
    Hüseyin Yücel: 123
    Serdal Adalı: 381

    16. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 128
    Serdal Adalı: 386

    17. SANDIK
    Hüseyin Yücel: 139
    Serdal Adalı: 399

    TOPLAM
    Hüseyin Yücel: 2296
    Serdal Adalı: 5516

    Hüseyin Yücel, sayılan 16 sandığın ardından rakibini tebrik ederek salondan ayrıldı.

    Serdal Adalı oy kullanırken (İHA)Serdal Adalı oy kullanırken (İHA)

    SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

    Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

    Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.

    Serdal Adalı (İHA)Serdal Adalı (İHA)

    SERDAL ADALI 4. KEZ YARIŞTI

    Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarıştı.

    Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

    29 Aralık 2024 tarihindeki seçimde ise Hüseyin Yücel'e karşı zafer elde etti.

    Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı (İHA)Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı (İHA)

    SON 5 BAŞKAN OLAĞANÜSTÜ KONGREYLE GÖREVE GELDİ

    Beşiktaş'ta görev yapan son 5. başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi.

    Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.

    Adalı olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan oldu.

    Beşiktaş'ın efsane ve onursal başkanı Süleyman Seba. Beşiktaş'ın efsane ve onursal başkanı Süleyman Seba.

    REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

    Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti.

    Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi. Beşiktaş, "Onursal Başkan" Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.

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