Hasan Arat'ın istifasıyla birlikte Beşiktaş'ta başlayan olağanüstü seçimli genel kurul sürecinde sona gelindi. Siyah beyazlılarda istifanın ardından başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı arasındaki oy yarışını büyük bir farkla Adalı kazandı ve koltuğun yeni sahibi oldu.
Hasan Arat ve Hüseyin Yücel (AA)
SANDIKLARA GÖRE SONUÇLAR
1. SANDIK
Hüseyin Yücel: 148
Serdal Adalı: 281
2. SANDIK
Hüseyin Yücel: 124
Serdal Adalı: 298
3. SANDIK
Hüseyin Yücel: 168
Serdal Adalı: 290
4. SANDIK
Hüseyin Yücel: 145
Serdal Adalı: 286
5. SANDIK
Hüseyin Yücel: 120
Serdal Adalı: 313
6. SANDIK
Hüseyin Yücel: 125
Serdal Adalı: 274
7. SANDIK
Hüseyin Yücel: 135
Serdal Adalı: 314
8. SANDIK
Hüseyin Yücel: 139
Serdal Adalı: 335
9. SANDIK
Hüseyin Yücel: 163
Serdal Adalı: 304
10. SANDIK
Hüseyin Yücel: 116
Serdal Adalı: 345
11. SANDIK
Hüseyin Yücel: 131
Serdal Adalı: 328
12. SANDIK
Hüseyin Yücel: 137
Serdal Adalı: 348
13. SANDIK
Hüseyin Yücel: 119
Serdal Adalı: 315
14. SANDIK
Hüseyin Yücel: 136
Serdal Adalı: 319
15.SANDIK
Hüseyin Yücel: 123
Serdal Adalı: 381
16. SANDIK
Hüseyin Yücel: 128
Serdal Adalı: 386
17. SANDIK
Hüseyin Yücel: 139
Serdal Adalı: 399
TOPLAM
Hüseyin Yücel: 2296
Serdal Adalı: 5516
Hüseyin Yücel, sayılan 16 sandığın ardından rakibini tebrik ederek salondan ayrıldı.
Serdal Adalı oy kullanırken (İHA)
SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.