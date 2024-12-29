Serdal Adalı (İHA)



SERDAL ADALI 4. KEZ YARIŞTI



Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarıştı.



Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

29 Aralık 2024 tarihindeki seçimde ise Hüseyin Yücel'e karşı zafer elde etti.