Trabzonspor görüşmelere başladı! İşte Trezguet’in bonservisi

KATKISI ÜST DÜZEY OLDU Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurması için getirilen ve bu sebeple zaman zamna eleştirilere maruz kalsa da Trabzonspor'da 76 karşılaşmaya çıkan Trezeguer, 25 gol atıp 16 da asist yaptı. Toplamd 41 kez tabelanın değişmesini sağladı.

ST. GALLEN MAÇI SON OLDU Bu sezon Trabzonspor formasıyla Avrupa'da 6 ve ligde 1 olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkan Trezeguet, Ruzomberok karşısında 1 kez ağları havalandırdı. Diğer maçları ise boş geçti. 29 Ağustos'ta oynanan ve 44 dakika forma giydiği St. Gallen maçının ardından Eyüpspor mücadelesinde özel izinli olarak ayrıldığı Trabzonspor'a veda etti.

ST. GALLEN MAÇI SON OLDU Bu sezon Trabzonspor formasıyla Avrupa'da 6 ve ligde 1 olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkan Trezeguet, Ruzomberok karşısında 1 kez ağları havalandırdı. Diğer maçları ise boş geçti. 29 Ağustos'ta oynanan ve 44 dakika forma giydiği St. Gallen maçının ardından Eyüpspor mücadelesinde özel izinli olarak ayrıldığı Trabzonspor'a veda etti.

KATAR'A BEDAVA KİRALANDI Bu sezon Trabzonspor formasıyla Avrupa'da 6 ve ligde 1 olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkan Trezeguet, Ruzomberok karşısında 1 kez ağları havalandırdı. Diğer maçları ise boş geçti. 29 Ağustos'ta oynanan ve 44 dakika forma giydiği St. Gallen maçının ardından Eyüpspor mücadelesinde özel izinli olarak ayrıldığı Trabzonspor'a veda etti.