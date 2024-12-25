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Mauro Icardi'den Galatasaray'a veda! Yeni adresini açıkladılar

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ara transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılıların kadrosundaki yıldızlara talip yağıyor. Diğer yandan sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili ses getirecek bir iddia gündeme düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:50 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:52
Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray'ın kazandığı son 2 şampiyonluğa direkt katkı sunan ve attığı gollerle saha içindeki kadar dışında da ses getiren Mauro Icardi, Tottenham ile oynanan mücadelede sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

    Arjantinli futbolcu o günden bu yana gündemden düşmüyor.

    Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

    BALDE DE DAHİL OLDU

    Sakatlığının yanı sıra Wanda Nara ile ilişkisi de medyada en çok yer alan konular arasında bulunuyor. Davalık olduğu eşinin ardından basına yansıyan aldatma iddiaları ve Balde Keita'nın da ilişkilendirildiği süreçle daha karmaşık hale gelen konu yakından takip ediliyor.

    Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

    İTALYA İDDİASI

    Rompi Pallone daha önce Inter ve Sampdoria formaları giyen Mauro Icardi'nin, Çizme'ye geri döneceğini yazdı. Tangocu yıldızın seçeneklerinden bahsederken sakatlığının İstanbul'daki kariyerinin sonunu getirdiği belirtildi.

    Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

    OSIMHEN'E AŞIK OLDULAR

    Haberde Victor Osimhen'in transferi ile birlikte sarı kırmızılıların yanı sıra Türk futbolseverlerin Nijeryalı yıldıza büyük ilgi gösterdiği ve aşık olduğu ifade edilerek; "81 veya 75 milyon €. Türkiye'de tarihi ve önemli bir kulüp için bile çok fazla. Üstelik Osimhen'in arzusu da Galatasray'dan önce olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi takımlar adına oynamak." denildi.

    Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

    ICARDI İTALYA'YA DÖNECEK

    Yaşadığı sakatlık sonrasında forma giyemeyen ve sezonu kapatan Mauro Icardi için ise; "Icardi'nin Galatasaray ve Türkiye'deki macerası sona ermiş gibi gözüküyor. Osimhen'in attığı inanılmaz golleriyle karşı karşıya kalan Türk kulübü artık Icardi'ye odaklanmaktan vazgeçti. Öyle ki tek yol onu sezon sonunda satmak. Evine dönmesine izin verilecek." yorumunda bulunuldu.

    Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

    INTER'E DÖNEBİLİR

    Gazete, Mauro Icardi için 3 hedefin olabileceğini yazdı. Eski kulübü ve evininde bulunduğu Milano'nun temsilcilerinden Inter Milan. Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği mavi siyahlı ekibin listesine girebileceğini sürdü.

    Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

    NAPOLI SÜRPRİZİ

    Mauro Icardi için ikinci rota Napoli olabilir. Victor Osimhen ile yollarını yaıracak olan İtalyan devi, forvet takviyesi yapacak. Maliyeti daha aşağıda olabilecek bir isim arayışı başladı ve Arjantinli golcünün peşine düşülebileceği ifade edildi. Ayrıca Antonio Conte'nin Romelu Lukaku ve Icardi ikilisiyle mücadele etme isteğinin göz ardı edilemeyeceği vugulandı.

    Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

    COMO YAZIN BELLİ OLACAK

    Süper yıldız için üçüncü seçenek ise Como. Serie A'da 15 puanla 16. sırada bulunan kulübün ligde kalması halinde Mauro Icardi'nin peşine düşeceği aktarıldı. Thierry Henry ve Cesc Fabregas'ın sahibi olduğu takımda Chelsea'nin eski yıldızlarından Dennis Wise da görev yapıyor.

    Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

    8 KEZ TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

    Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 kez sahaya çıktı. 6 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Toplamda tabelayı 8 defa değiştirerek katkıda bulundu.

    Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

    ÖNCE KİRALANDI SONRA BONSERVİSİ ALINDI

    Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, ilk sezonunda 22 gol atarak herkesi büyülemişti. Fransız kulübünden 10 milyon € karşılığında bonservisi alındı ve ikinci sezonunda 28 kez ağları sarstı. Kontratı 2926'da bitiyor.

    Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

    İşte o haber...

    Mauro Icardi’den Galatasaray’a veda! Yeni adresini açıkladılar

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