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Serdal Adalı konuşuyor | CANLI

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, 29 Aralık'ta gerçekleşecek seçim öncesinde A Spor'da açıklamalarda bulunuyor. Adalı'nın açıklamalarını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:23 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:27
Serdal Adalı konuşuyor | CANLI

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    Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlı camia, bu tarihi günle birlikte yeni başkanını seçecek.

    Başkan adaylarından Serdal Adalı, A Spor'da yayınlanan "Gündem Özel" programına katılarak hem projelerini hem de Beşiktaş gündemine dair görüşlerini paylaşıyor. Adalı'nın canlı yayındaki açıklamaları, taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

    "ALMAN BİR İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ"

    Yönetimde futbolu özellikle bu arkadaşım yönetecek diye bir ayrım yapmadım. Bu sorunları yeniden yaşamayalım diye yetki konusunu kesin çizgilerle ayırdık. Özellikle kadro mühendisliği ve scouting ekibini programlarla idare edecek bir yabancı bir arkadaşla görüştük, görüşüyoruz, Alman. Hiçbir zaman sahaya inme şansı olmayan, teknik direktör değil arkadaşımız. Daha önce büyük bir kulübün scout ekibinin başındaydı. Kadro mühendisliği konusunda tecrübeli bir arkadaş. İlk başlangıcı onunla yapacağız. Önümüzde yarım sezonluk bir devre var. Hoca belirlenmesi, devrede bütçeye zarar vermeden 2-3 transferi bir an önce yapmamız lazım. İkinci yarıda hem moralimiz düzelsin hem de yukarıya doğru gitmek istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Elimizdeki kadroyu gösterecek bir şansımız da olmayacak yoksa.

    Serdal Adalı (DHA)Serdal Adalı (DHA)

    SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

    Sergen Yalçın ile çalışmak istiyorum ama çizdiğimiz çerçevede uyduğu takdirde çalışmak istiyorum. Telefonda konuşuyoruz. Seçimden belki ertesi gün oturacağız. Planı anlatacağım. B planımız tabii ki var. Hem yerli var hem de yabancı var. Geçtiğimiz günlerde yabancı alternatifimiz vardı. Onunla görüştük. Sezon sonuna kadar programı var. Teşekkür ettim ben. Beşiktaş'ın hiçbir zaman bekleme durumu olmaz.

    Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

    "SERGEN HOCA VE SERDAR HOCA İYİ BİR EKİPLERDİ"

    Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamla niyetimiz var. Gönlüm ister ki ocak ayında Sergen Hoca ile imzalayalım. Bir yandan kadroyu tamamlasın ama görünen o ki biraz mayısta başlama niyeti var. Sergen Hoca ve Serdar Hoca iyi bir ekiplerdi, çok iyi anlaşırlar. Tehlike olacağını sanmıyorum o konuda. Niyetim, seçimden sonra Sergen Hoca ile planı yapmak. Mayıs 15'te başlayacak sözleşmesini yapmak ve yeni takımın planlamasını yapmak. Geçen gün de söyledim, kötü bir dönemin bıraktığı fırsat olacak. Hiç mutlu değilim ama önümüzdeki 6 bizim için bir fırsat. Bu 6 ayı hazırlık dönemi olarak geçirirsek, zamanında transfer yaparız, zamanında kampa gider oyuncular. O yüzden fırsat olarak görüyorum."

    Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

    "BEŞİKTAŞ'IN RUHUNA YAKIŞIR BİR KADRO..."

    Önümüzde geçen sezondan gelen ödemeler var. Onları yaparken önümüzdeki senenin kadro planlamasını yapacağız. Kadroyu biraz daha gençleştirerek, daha Beşiktaş'ın ruhuna yakışan bir kadro oluşturacağız. İddialı bir takım yaratmaya çalışacağız.

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