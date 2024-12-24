Serdal Adalı konuşuyor | CANLI

Serdal Adalı (AA)

"SERGEN HOCA VE SERDAR HOCA İYİ BİR EKİPLERDİ"

Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamla niyetimiz var. Gönlüm ister ki ocak ayında Sergen Hoca ile imzalayalım. Bir yandan kadroyu tamamlasın ama görünen o ki biraz mayısta başlama niyeti var. Sergen Hoca ve Serdar Hoca iyi bir ekiplerdi, çok iyi anlaşırlar. Tehlike olacağını sanmıyorum o konuda. Niyetim, seçimden sonra Sergen Hoca ile planı yapmak. Mayıs 15'te başlayacak sözleşmesini yapmak ve yeni takımın planlamasını yapmak. Geçen gün de söyledim, kötü bir dönemin bıraktığı fırsat olacak. Hiç mutlu değilim ama önümüzdeki 6 bizim için bir fırsat. Bu 6 ayı hazırlık dönemi olarak geçirirsek, zamanında transfer yaparız, zamanında kampa gider oyuncular. O yüzden fırsat olarak görüyorum."