Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. İki takım için de çok büyük önem taşıyan mücadelenin canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. İki takım için de çok büyük önem taşıyan mücadelenin canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğrucan, Lundstram, Mendy, Nwakaeme, Cham, Ozan, Banza, Eren, Cihan, Malheiro, Ali Şahin
BODRUM FK:
DÜDÜK ERGÜN'DE
Trabzonspor ile Bodrum FK'nın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Ozan Ergün yönetiyor. Yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar üstleniyor. Dördüncü hakem ise Ömer Faruk Gültekin
SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET
Sezon başında yaptığı transferlere rağmen küme düşme hattının hemen 1 puan üzerinde bulunan Trabzonspor, 19 Ekim'de Başakşehir'i 1-0 yendikten sonra çıktığı 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Bordo mavililer Göztepe, Fenerbahçe, ÇAYKUR Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray'a yenilirken Kasımapaşa ile berabere kaldı. Sadece Adana Demirspor'u 5-0 yendi. 16 puanla 15. sırada yer alıyor.
BODRUM FK'NIN HEDEFİ TRABZONSPOR'U GEÇMEK
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atamadan yenilen Bodrum FK ise Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Rakibnin 2 puan gerisinde bulunan Ege temsilcisi, kazanarak Karadeniz ekibinin üzerine çıkmayı hedefliyor.