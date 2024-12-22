Trabzonspor penaltı bekledi! Banza’nın pozisyonunda karar doğru mu?

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor , 2024'ün son lig maçında Bodrum FK ile karşılaştı. Bordo mavililer karşılaşmadan Pedro Malheiro'nun 86'da attığı enfes golle 1-0 galip ayrıldı ve seneye galibiyetle veda etti.

Mücadelede en akılda kalan pozisyon, Banza'nın Celustka ile girdiği mücadelede yerde kaldığı an oldu. Hakem Ozan Ergün devam kararı verdi ve beyaz noktayı götermedi. O pozisyonu Mustafa Çulcu yorumladı.

Simon Banza ve Ondrej Celustka'nın pozisyonu (Görüntü Bein Spoets'tan alınmıştır)

Çulcu yaptığı değerlendirmede; "Celustka, diziyle Banza'ya vuruyor. Bu pozisyon penaltı." ifadelerini kullandı.