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Trabzonspor - Bodrum FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, 17. haftada Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer zorlu mücadeleden galip ayrılarak hem 2024'ü mutlu tamamlamak hem de küme düşme hattından uzaklaşmak amacında. Trabzonspor - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 17:34 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 18:40
Trabzonspor - Bodrum FK | CANLI

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    Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. İki takım için de çok büyük önem taşıyan mücadelenin canlı takibi takvim.com.tr'de.

    CANLI TAKİP

    Trabzonspor - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizTrabzonspor - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LERİ

    TRABZONSPOR: Uğrucan, Lundstram, Mendy, Nwakaeme, Cham, Ozan, Banza, Eren, Cihan, Malheiro, Ali Şahin

    BODRUM FK:

    Ozan Ergün (AA)Ozan Ergün (AA)

    DÜDÜK ERGÜN'DE

    Trabzonspor ile Bodrum FK'nın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Ozan Ergün yönetiyor. Yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar üstleniyor. Dördüncü hakem ise Ömer Faruk Gültekin

    Simon Banza (AA)Simon Banza (AA)

    SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET

    Sezon başında yaptığı transferlere rağmen küme düşme hattının hemen 1 puan üzerinde bulunan Trabzonspor, 19 Ekim'de Başakşehir'i 1-0 yendikten sonra çıktığı 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebildi.

    Bordo mavililer Göztepe, Fenerbahçe, ÇAYKUR Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray'a yenilirken Kasımapaşa ile berabere kaldı. Sadece Adana Demirspor'u 5-0 yendi. 16 puanla 15. sırada yer alıyor.

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    BODRUM FK'NIN HEDEFİ TRABZONSPOR'U GEÇMEK

    Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atamadan yenilen Bodrum FK ise Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Rakibnin 2 puan gerisinde bulunan Ege temsilcisi, kazanarak Karadeniz ekibinin üzerine çıkmayı hedefliyor.

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