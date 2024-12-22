Simon Banza (AA)

SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET

Sezon başında yaptığı transferlere rağmen küme düşme hattının hemen 1 puan üzerinde bulunan Trabzonspor, 19 Ekim'de Başakşehir'i 1-0 yendikten sonra çıktığı 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Bordo mavililer Göztepe, Fenerbahçe, ÇAYKUR Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray'a yenilirken Kasımapaşa ile berabere kaldı. Sadece Adana Demirspor'u 5-0 yendi. 16 puanla 15. sırada yer alıyor.