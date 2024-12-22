Real Madrid - Sevilla | CANLI

Sevilla, Real Madrid deplasmanında 3 puan kovalıyor (AA)

SEVILLA AVRUPA BİLETİ KOVALIYOR

Geçmişinde birçok sezonda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Sevilla ise 17 karşılaşmada 6 galibiyet alabildi. 4 kez sahadan baerbaerlikle ayrılan Endülüs temsilcisi rakiplerine 7 defa mağlup oldu. 22 puanla 12. basamakta yer alıyor.