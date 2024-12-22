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Real Madrid - Sevilla | CANLI

İspanya 1. futbol ligi La Liga'da Real Madrid evinde Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Başkent temislcisi sahasında kazanarak yoluna devam etmek ve zirve takibini sürdürmek isterken bir yandan Barcelona'yı da geride bırakmayı hedefliyor. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 18:22 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 18:26
Real Madrid - Sevilla | CANLI

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    Milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid, La Liga'da Sevilla ile kozlarını paylaşıyor. Eflatun beyazlılar, Santiago Bernabeu'da kazanarak haftayı kayıpsız kapatmak ve şampiyonluk yolunda hata yaomamak amacında.

    Real Madrid - Sevilla maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Real Madrid - Sevilla maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizReal Madrid - Sevilla maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    REAL MADRID - SEVILLA MAÇI İLK 11'LERİ

    Real Madrid: Courtois, Camavinga, Tchouameni, Rudiger, Lucas, Valverde, Ceballos, Bellingham, Brahim Diaz, Rodrygo, Mbappe

    Sevilla: Álvaro; Carmona, Gudelj, Badé, Kike Salas; Agoumé, Sambi Lokonga, Juanlu; Idumbo, Lukébakio, Isaac Romero

    Real Madrid son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu oldu (AA)Real Madrid son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu oldu (AA)

    REAL MADRID ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

    Bu sezon Atletico Madrid'den 1 ve Barcelona'dan 2 maç daha az oynayan Real Madrid, 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Başkent temsilcisi 11 gakibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle iki ezeli rakibini yakından takip ediyoe.

    Sevilla, Real Madrid deplasmanında 3 puan kovalıyor (AA)Sevilla, Real Madrid deplasmanında 3 puan kovalıyor (AA)

    SEVILLA AVRUPA BİLETİ KOVALIYOR

    Geçmişinde birçok sezonda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Sevilla ise 17 karşılaşmada 6 galibiyet alabildi. 4 kez sahadan baerbaerlikle ayrılan Endülüs temsilcisi rakiplerine 7 defa mağlup oldu. 22 puanla 12. basamakta yer alıyor.

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