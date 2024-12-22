Real Madrid - Sevilla | CANLI

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid, La Liga'da Sevilla ile kozlarını paylaşıyor. Eflatun beyazlılar, Santiago Bernabeu'da kazanarak haftayı kayıpsız kapatmak ve şampiyonluk yolunda hata yaomamak amacında.
Real Madrid - Sevilla maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Real Madrid - Sevilla maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
REAL MADRID - SEVILLA MAÇI İLK 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Camavinga, Tchouameni, Rudiger, Lucas, Valverde, Ceballos, Bellingham, Brahim Diaz, Rodrygo, Mbappe
Sevilla: Álvaro; Carmona, Gudelj, Badé, Kike Salas; Agoumé, Sambi Lokonga, Juanlu; Idumbo, Lukébakio, Isaac Romero
Real Madrid son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu oldu (AA)
REAL MADRID ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
Bu sezon Atletico Madrid'den 1 ve Barcelona'dan 2 maç daha az oynayan Real Madrid, 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Başkent temsilcisi 11 gakibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle iki ezeli rakibini yakından takip ediyoe.