Maç öncesi olay tepki! Volkan Demirel Şenol Güneş’in elini sıkmadı!

Volkan Demirel ve Şenol Güneş (AA)

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş, 2023 yılında düzenlediği basın toplantısında "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor! Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.