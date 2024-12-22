Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılı ekibin tek hedefi 3 puanla İstanbul'a dönerek puan farkını 8'e çıkarabilmek. Kayserispor - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Kayserispor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ
KAYSERİSPOR: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Bahoken.
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.
Mehmet Türkmen (AA)
DÜDÜK MEHMET TÜRKMEN'DE
Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Trendyol Süper Lig 17. hafta mücadelesini Mehmet Türkmen yönetiyor. Yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen üstleniyor. Dördüncü hakem ise Yusuf Ziya Gündüz.