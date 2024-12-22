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Galatasaray'ın Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile berabere kalması sonrasında puan farkını 8'e çıkarma fırsatını yakalayan Cimbom, deplasmanda rakibini yenmek ve araya moralli girmek amacında. Zorlu randevuda Okan Buruk tercihini yaptı ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Kayserispor - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 14:45 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 14:50
Galatasaray’ın Kayserispor maçı ilk 11’i belli oldu

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    Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılı ekibin tek hedefi 3 puanla İstanbul'a dönerek puan farkını 8'e çıkarabilmek. Kayserispor - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

    CANLI TAKİP

    Kayserispor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizKayserispor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

    KAYSERİSPOR:

    GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

    Mehmet Türkmen (AA)Mehmet Türkmen (AA)

    DÜDÜK MEHMET TÜRKMEN'DE

    Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Trendyol Süper Lig 17. hafta mücadelesini Mehmet Türkmen yönetiyor. Yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen üstleniyor. Dördüncü hakem ise Yusuf Ziya Gündüz.

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    GALATASARAY 25. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

    Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen ve tek namağlup takım olma unvanını elinde bulunduran Galatasaray, mayıs ayında adını bir kez daha zirveye yazdırarak 25. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

    Cimbom sadece Kasımpaşa ve Eyüpspor karşısında aldığı beraberliklerle 4 puan kaybı yaşadı. İki mücadeleyi de Rams Park'ta oynadı.

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    KAYSERİSPOR KRİTİK BİR DÖNEMDE

    İlk galibiyetini 9. haftadaki Hatayspor mücadelesinde alan Kayserispor ise çok zor bir dönemden geçiyor. Sarı kırmızılı ekip şu ana kadar sadece 3 galibiyet elde ederken 6 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. 6 da yenilgi aldı ve 15 puanla 16. sırada bulunuyor.

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