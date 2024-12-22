Galatasaray son maçında Trabzonspor'u 4-3 yendi (DHA)

GALATASARAY 25. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen ve tek namağlup takım olma unvanını elinde bulunduran Galatasaray, mayıs ayında adını bir kez daha zirveye yazdırarak 25. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

Cimbom sadece Kasımpaşa ve Eyüpspor karşısında aldığı beraberliklerle 4 puan kaybı yaşadı. İki mücadeleyi de Rams Park'ta oynadı.