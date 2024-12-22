Galatasaray son maçında Trabzonspor'u 4-3 yendi (DHA)
GALATASARAY 25. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen ve tek namağlup takım olma unvanını elinde bulunduran Galatasaray, mayıs ayında adını bir kez daha zirveye yazdırarak 25. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.
Cimbom sadece Kasımpaşa ve Eyüpspor karşısında aldığı beraberliklerle 4 puan kaybı yaşadı. İki mücadeleyi de Rams Park'ta oynadı.
Kayserispor son maçında Antalyaspor'a 2-0 yenildi (AA)
KAYSERİSPOR KRİTİK BİR DÖNEMDE
İlk galibiyetini 9. haftadaki Hatayspor mücadelesinde alan Kayserispor ise çok zor bir dönemden geçiyor. Sarı kırmızılı ekip şu ana kadar sadece 3 galibiyet elde ederken 6 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. 6 da yenilgi aldı ve 15 puanla 16. sırada bulunuyor.