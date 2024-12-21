Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Kara Kartal, zorlu rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ave geçen haftaki mağlubiyetin üzerine galibiyetle yoluna devam etmek istiyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Beşiktaş - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Bakhtiyor, Musrati, Salih, Gedson, Muçi, Rafa, Semih.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova.
Cihan Aydın (ortada) (AA)
DÜDÜK AYDIN'DA
Beşiktaş ile Alanyaspor arasında TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cihan Aydın yönetiyor. Yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Murat Altan üstleniyor. DÖrdüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi.
VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Bahtiyar Birinci oturuyor.