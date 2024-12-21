Beşiktaş son maçında Adana Demirspor'a 2-1 yenildi (AA)

BEŞİKTAŞ SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, ligde çıktığı son 7 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Giovanni van Bronckhorst'un gönderildiği siyah beyazlılar, Konyaspor'u 2-0 yendikten sonra Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a yenildi. Başakşehir ve Hatayspor ile de berabere kaldı. Kartal son galibiyetini Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık sonuçla aldı.