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Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 17'inci haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar, Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyeti telafi etmek ve Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek amacında. Beşiktaş - Alanyaspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 17:55 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 18:54
Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI

İÇİNDEKİLER

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    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Kara Kartal, zorlu rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ave geçen haftaki mağlubiyetin üzerine galibiyetle yoluna devam etmek istiyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

    CANLI TAKİP

    Beşiktaş - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBeşiktaş - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Bakhtiyor, Musrati, Salih, Gedson, Muçi, Rafa, Semih.

    Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova.

    Cihan Aydın (ortada) (AA)Cihan Aydın (ortada) (AA)

    DÜDÜK AYDIN'DA

    Beşiktaş ile Alanyaspor arasında TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cihan Aydın yönetiyor. Yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Murat Altan üstleniyor. DÖrdüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi.

    VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Bahtiyar Birinci oturuyor.

    Beşiktaş son maçında Adana Demirspor'a 2-1 yenildi (AA)Beşiktaş son maçında Adana Demirspor'a 2-1 yenildi (AA)

    BEŞİKTAŞ SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

    Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, ligde çıktığı son 7 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Giovanni van Bronckhorst'un gönderildiği siyah beyazlılar, Konyaspor'u 2-0 yendikten sonra Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a yenildi. Başakşehir ve Hatayspor ile de berabere kaldı. Kartal son galibiyetini Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık sonuçla aldı.

    Serdar Dursun (AA)Serdar Dursun (AA)

    ALANYASPOR'UN SON 5 HAFTADA TEK MAĞLUBİYETİ VAR

    Beşiktaş karşısında 3 puan hedefiyle sahaya çıkan Alanyaspor ise Antalyaspor'a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 maçta sadece Kayserispor'a 2-0 yenildi. Akdeniz temsilcisi Bodrum FK ve Samsunspor ile berabere kalırken Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı yendi.

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