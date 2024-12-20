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Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 17'inci haftası Kasımpaşa'da başlıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler haftanın ilk mücadelesinde kazanarak zirve takibini sürdürebilmek ve Galatasaray'ın maçı öncesi rahat olmak istiyor. Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Eyüpspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 18:56 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 19:21
Fenerbahçe’nin Eyüpspor maçı ilk 11’i belli oldu

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    Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17'inci haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'de canlı takip edebilirsiniz.

    CANLI TAKİP

    Eyüpspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.Eyüpspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ

    EYÜPSPOR: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Vezo, Caner, Melih, Dorukhan, Emre Akbaba, Halil, Ahmed Kutucu, Mame Thiam

    FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, En-Nesyri

    Emre Kargın (İHA)Emre Kargın (İHA)

    DÜDÜK KARGIN'DA

    Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Emre Kargın yönetiyor. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün üstleniyor. Dördüncü hakem ise Burak Olcar.

    VAR'da Mustafa İlker Coşkun, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel oturuyor.

    Fenerbahçe son maçında Başakşehir'i 3-1 yendi (DHA)Fenerbahçe son maçında Başakşehir'i 3-1 yendi (DHA)

    FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI İLE MORAL BULDU

    Zirvede Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyet sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya yenilen Fenerbahçe, son maçında Başakşehir ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip üstün oynamasıan rağmen bir hayli zorlandığı rakibi karşısında 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve moral kazandı.

    Sarı lacivertliler çıktığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve yenilgi alarak 35 puan topladı.

    Eyüpspor bu sezon yakaladığı çıkışla herkesin takdirini kazandı (İHA)Eyüpspor bu sezon yakaladığı çıkışla herkesin takdirini kazandı (İHA)

    EYÜPSPOR'DA HEDEF ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK

    Bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Eyüpspor ise bugüne kadar oynadığı futbolla Fenerbahçe'den de puan koparabilmek amacında. Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kalan İstanbul temsilcisi, Beşiktaş'a da yenilse de ne kadar zor bir rakip olduğunu kanıtladı.

    Eyüpspor bu sezon çıktığı 16 mücadelede 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 26 puan toplamayı başardı.

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