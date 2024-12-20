Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17'inci haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'de canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17'inci haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'de canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ
EYÜPSPOR: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Vezo, Caner, Melih, Dorukhan, Emre Akbaba, Halil, Ahmed Kutucu, Mame Thiam
FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, En-Nesyri
DÜDÜK KARGIN'DA
Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Emre Kargın yönetiyor. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün üstleniyor. Dördüncü hakem ise Burak Olcar.
VAR'da Mustafa İlker Coşkun, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel oturuyor.
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI İLE MORAL BULDU
Zirvede Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyet sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya yenilen Fenerbahçe, son maçında Başakşehir ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip üstün oynamasıan rağmen bir hayli zorlandığı rakibi karşısında 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve moral kazandı.
Sarı lacivertliler çıktığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve yenilgi alarak 35 puan topladı.
EYÜPSPOR'DA HEDEF ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK
Bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Eyüpspor ise bugüne kadar oynadığı futbolla Fenerbahçe'den de puan koparabilmek amacında. Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kalan İstanbul temsilcisi, Beşiktaş'a da yenilse de ne kadar zor bir rakip olduğunu kanıtladı.
Eyüpspor bu sezon çıktı��ı 16 mücadelede 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 26 puan toplamayı başardı.