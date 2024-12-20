Eyüpspor bu sezon yakaladığı çıkışla herkesin takdirini kazandı (İHA)

EYÜPSPOR'DA HEDEF ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Eyüpspor ise bugüne kadar oynadığı futbolla Fenerbahçe'den de puan koparabilmek amacında. Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kalan İstanbul temsilcisi, Beşiktaş'a da yenilse de ne kadar zor bir rakip olduğunu kanıtladı.

Eyüpspor bu sezon çıktı��ı 16 mücadelede 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 26 puan toplamayı başardı.