Trabzonspor Kopenhag’ın Endonezyalı stoperi için harekete geçti! Hedef: Kevin Dicks

Kevin Dicks. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Bu arada Trabzonspor kulübü yetkilileri daha önce Diks'i birçok kez izledi ve alınması yönünde olumlu raporlar hazırladı. 186 cm boyundaki Diks, sağ ayaklı olmasına rağmen sol stoper, sol bek ve sağ bek pozisyonlarında da birçok kez maça çıktı.