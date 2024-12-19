Trabzonspor Kopenhag’ın Endonezyalı stoperi için harekete geçti! Hedef: Kevin Dicks

Trabzonspor devre arasında kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Bordo-Mavililer'in ilk stoper hamlesi de netlik kazandı.
Trabzonspor devre arasında kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Bordo-Mavililer'in ilk stoper hamlesi de netlik kazandı.
Fırtına, Danirmarka'nın Kopenhag takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki Kevin Diks'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Bu sezon şu ana kadar toplamda 31 resmi maça çıkan ve 9 gol 3 asistlik katkı sağlayan Diks'i Alman ekiplerinden Mönchengladbach da istiyor.
Kulübünün sözleşme uzatmayan Diks'i devre arasında bir rakama elden çıkartma düşüncesinde olduğu belirtilirken, futbolcunun yıllık ücretinde ciddi bir sorun bulunmadığı, ancak kulübüyle temasların sürdüğü öğrenildi.
Bu arada Trabzonspor kulübü yetkilileri daha önce Diks'i birçok kez izledi ve alınması yönünde olumlu raporlar hazırladı. 186 cm boyundaki Diks, sağ ayaklı olmasına rağmen sol stoper, sol bek ve sağ bek pozisyonlarında da birçok kez maça çıktı.
Çifte vatandaşlığı bulunan tecrübeli oyuncu, Hollanda'nın alt yapı kategorilerinde forma giydikten sonra Endonezya milli takımını seçti.
GOLCÜ GİBİ STOPER!
Kevin Dicks savunmada görev almasına rağmen attığı gollerle dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu, bu sezon 31 maçta 9 gol attı ve dikkatleri üzerine çekti.