Tottenham - Manchester United | CANLI

İngiliz futbolunun iki önemli ekibi Tottenham ile Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. Çeyrek finalde karşılaşan iki ekibin de hedefi yarı ffinale yükselerek yoluna devam edebilmek. Tottenham - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.