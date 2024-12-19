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Tottenham - Manchester United | CANLI

İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Tottenham Hotspor Stadyumu'nda Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Londra temsilcisi adını yarı finale yazdırmak isterken Ruben Amorim ile çıkışa geçen United ise zorlu deplasnadan zaferle dönmek amacında. Tottenham - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 23:00 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 23:00
Tottenham - Manchester United | CANLI

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    İngiliz futbolunun iki önemli ekibi Tottenham ile Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. Çeyrek finalde karşılaşan iki ekibin de hedefi yarı ffinale yükselerek yoluna devam edebilmek. Tottenham - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Tottenham Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizTottenham Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ

    TOTTENHAM: Forster, Spence, Gray, Dragusin, Porro, Bissouma, Sarr, Son, Maddison, Kulusevski, Solanke.

    MANCHESTER UNITED: Altay Bayındır, Yoro, Lindelof, Martinez, Dalot, Ugarte, Eriksen, Mazraoui, Antony, Fernandes, Hojlund.

    Pape Matar Sarr (EPA)Pape Matar Sarr (EPA)

    TOTTENHAM CITY'İ ELEDİ

    Manchester United ile karşılaşan Tottenham, son 16 turunda City ile karşılaştı. Londra ekibi Maviler'i 2-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

    Kırmızı Şeytanlar ise 3. turda Barnsley'i 7-0 ve son 16 turunda Leicester City'i 5-2 mağlup ederek Tottenham'ın rakibi oldu.