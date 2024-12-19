Tottenham - Manchester United | CANLI

İngiliz futbolunun iki önemli ekibi Tottenham ile Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. Çeyrek finalde karşılaşan iki ekibin de hedefi yarı ffinale yükselerek yoluna devam edebilmek. Tottenham - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Tottenham Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ
TOTTENHAM: Forster, Spence, Gray, Dragusin, Porro, Bissouma, Sarr, Son, Maddison, Kulusevski, Solanke.
MANCHESTER UNITED: Altay Bayındır, Yoro, Lindelof, Martinez, Dalot, Ugarte, Eriksen, Mazraoui, Antony, Fernandes, Hojlund.
Pape Matar Sarr (EPA)
TOTTENHAM CITY'İ ELEDİ
Manchester United ile karşılaşan Tottenham, son 16 turunda City ile karşılaştı. Londra ekibi Maviler'i 2-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.
Kırmızı Şeytanlar ise 3. turda Barnsley'i 7-0 ve son 16 turunda Leicester City'i 5-2 mağlup ederek Tottenham'ın rakibi oldu.