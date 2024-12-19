Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından başkan ve teknik direktörün değiştiği Beşiktaş'ta göreve Hüseyin Yücel gelmişti. Yücel de göreve Serdar Topraktepe ile devam etme kararı vermişti. Seçimin yaklaştığı siyah beyazlılarda iki aday açıklamalarda bulunuyor. Yücel ve Serdal Adalı karşı karşıya önemli ifadelerle birbirlerine cevap veriyor.
Hüseyin Yücel (AA)
"Seçildiğinizin ertesi günü ilk icraatınız ne olacak?"
Serdal Adalı: "Görünen ortamda, ilk önce, geçmişten gelen, günlerdir konuşulan, Beşiktaş'a yakışmadığı halde gündemden düşmeyen, herkesin bildiği ödeme sorunu var. Bir an önce onları ödeyeceğiz."
"REZİLLİKLERİN NEDENİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"
Serdal Adalı: "Sadece futbol takımı yok, Beşiktaş koskocaman bir camia. Türkiye'nin bana göre en büyük camiası, son bir aydır, hiçbir Beşiktaşlı'nın hoşnut olmadığı bir kaos ortamı yaşıyor. Ödeme planlaması yapılmış vaziyette. Kaos ortamının bir an önce Beşiktaş'ın üzerinden kalkması gerkeiyor. Seçim atmosferinde ne yapacağız, projeniz nedir, gibi söylemlerin haricinde ilk önce kaos ortamını, neden olduğunu, Hüseyin Bey'den onu rica edeceğim, yaşadığımız rezilliklerin nedenini öğrenmek istiyorum."
"BEŞİKTAŞ İLE YAN YANA GELMEYECEK TABİRLER"
Serdal Adalı: "Beşiktaş'ta hiç böyle bir şey yaşamadık. Beşiktaş'la yan yana gelmeyecek tabirleri duyduk. Kaosa neden olan nedenleri halının altına süpürmektense... Bu hangimiz seçilirse seçilsin geçerli."
"CAMİAYI AYDINLATMAMIZ LAZIM"
Serdal Adalı: "Yaşadığımız ortam, niye, nasıl oldu... Geçen sene yine bir seçim ortamı vardı. Belki bugünkü kriz ortamı yoktu ama o gün de sıkıntılar vardı. O gün de çözümlerini belirttim. Hüseyin Bey'i yıllardır tanırdım, onun da bunları halının altına süpürmek isteyeceğini sanmıyorum, bunları bir konuşup, camiayı aydınlatmamız lazım. Madem bir araya geldik, bunları açık bir şekilde konuşup çözmemiz lazım."
"1.5 GÜNE DAHİ TAHAMMÜL YOK"
Hüseyin Yücel: "Seçildikten sonra iki rekat namaz kılacağız. Kızlarımla, eşimle buluşacağım. Yönetimle buluşacağım. Sorunumuz mali. Neyin ne olduğu belli. Zaten işin içinden geliyoruz. Neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bir an önce işe koyulacağız. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne dahi güne tahammülü yok. Bir önce kolları sıvayıp işe koyulacağız."
Serdal Adalı (İHA)
"KAYYUMA KADAR GİDECEK BİR SÜREÇ"
Hüseyin Yücel: "Seçim kararı almayıp, 6 aylık bu görevi devam ettirebilirdim. Yönetimdeki arkadaşların birçoğu devam edelim dedi. Devam etmek istemediğimi söyledim. Başkan istifa ettikten sonra görevi bırakmamız gerektiğini söyledim ama Beşiktaş, kayyuma kadar gideceği için biz bu işin altına elimizi koyduk. Ama camiadan güven oyuna ihtiyacımız var. Darbe yapan adam herhalde olağanüstü seçim kararı almaz diye düşünüyorum."
"ARAT'TAN SONRA ÖDEMELER BAŞLADI"
Serdal Adalı: "Hasan Arat, "Beşiktaş'ta kimse kalkışma yapamaz" dedi. Duyduğumuz şeyler var. Bunun cevabını Hüseyin Bey verecek. İstifa sürecinde tüm camianın duyduğunu ben de biliyorum. Benim duyduğum, darbeden, artık ne denirse, yönetimin içinde bir bölünme olduğu, Hüseyin Bey'in yardımcı olduğu konularda, yardımcı olmama kararı aldığı, Hasan Bey'in istifa etmesi, Hüseyin Bey'in daha fazla vermeyeceğinden kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu biliyorum ben. Ödenmeyen maaşlar, futbolcu ödemeleri, Hasan Bey'in istifa ettiği haftadan sonra, ödemeler yapılmaya başlandı. Madem öyle bir şey yoktu, neden ödemeler bekletildi? İnsanlar bunu görünce, inanıyor ister istemez."
"DARBE İLE TEZAT SÖYLEMLER"
Hüseyin Yücel: "Hasan Arat, istifa etmeden iki, üç gün önce toplantı yaptı ve mayıs ayında aday olmayacağını söyledi. "Sağlığım yerinde değil, zar zor buradayım" dedi. "Herhangi bir istifa sürecine girersem, buradaki arkadaşlarımdan Hüseyin'e destek istiyorum" dedi. Bu açıklamayla, darbe çok tezat birbirine."
"SAMET HOCAYI ORADAN ALMAMIZ GEREKİYOR..."
Hüseyin Yücel: "İçeride karışıklık vardı. Başkana icraat yapmamız gerekiyor dedim. Brad'e teslim edeceksek, Samet Hoca'yı oradan almamız gerekiyor dedim. Samet Hoca'ya emanet edeceksek, Brad'i almamız gerekiyor dedim. Beni ya azat ya abad et dedim. Akabinde de başkanla istifa etmeden önce, Futbol AŞ'den istifa etti. Sana bağlıyorum futbolu ve ona göre yönet dedi. İlk icraatim Brad'i Maccabi Tel Aviv maçına göndermemek oldu."