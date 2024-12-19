Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından başkan ve teknik direktörün değiştiği Beşiktaş 'ta göreve Hüseyin Yücel gelmişti. Yücel de göreve Serdar Topraktepe ile devam etme kararı vermişti. Seçimin yaklaştığı siyah beyazlılarda iki aday açıklamalarda bulunuyor. Yücel ve Serdal Adalı karşı karşıya önemli ifadelerle birbirlerine cevap veriyor.

Hüseyin Yücel (AA)

"Seçildiğinizin ertesi günü ilk icraatınız ne olacak?"

Serdal Adalı: "Görünen ortamda, ilk önce, geçmişten gelen, günlerdir konuşulan, Beşiktaş'a yakışmadığı halde gündemden düşmeyen, herkesin bildiği ödeme sorunu var. Bir an önce onları ödeyeceğiz."

"REZİLLİKLERİN NEDENİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"

Serdal Adalı: "Sadece futbol takımı yok, Beşiktaş koskocaman bir camia. Türkiye'nin bana göre en büyük camiası, son bir aydır, hiçbir Beşiktaşlı'nın hoşnut olmadığı bir kaos ortamı yaşıyor. Ödeme planlaması yapılmış vaziyette. Kaos ortamının bir an önce Beşiktaş'ın üzerinden kalkması gerkeiyor. Seçim atmosferinde ne yapacağız, projeniz nedir, gibi söylemlerin haricinde ilk önce kaos ortamını, neden olduğunu, Hüseyin Bey'den onu rica edeceğim, yaşadığımız rezilliklerin nedenini öğrenmek istiyorum."

"BEŞİKTAŞ İLE YAN YANA GELMEYECEK TABİRLER"

Serdal Adalı: "Beşiktaş'ta hiç böyle bir şey yaşamadık. Beşiktaş'la yan yana gelmeyecek tabirleri duyduk. Kaosa neden olan nedenleri halının altına süpürmektense... Bu hangimiz seçilirse seçilsin geçerli."

"CAMİAYI AYDINLATMAMIZ LAZIM"

Serdal Adalı: "Yaşadığımız ortam, niye, nasıl oldu... Geçen sene yine bir seçim ortamı vardı. Belki bugünkü kriz ortamı yoktu ama o gün de sıkıntılar vardı. O gün de çözümlerini belirttim. Hüseyin Bey'i yıllardır tanırdım, onun da bunları halının altına süpürmek isteyeceğini sanmıyorum, bunları bir konuşup, camiayı aydınlatmamız lazım. Madem bir araya geldik, bunları açık bir şekilde konuşup çözmemiz lazım."

"1.5 GÜNE DAHİ TAHAMMÜL YOK"

Hüseyin Yücel: "Seçildikten sonra iki rekat namaz kılacağız. Kızlarımla, eşimle buluşacağım. Yönetimle buluşacağım. Sorunumuz mali. Neyin ne olduğu belli. Zaten işin içinden geliyoruz. Neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bir an önce işe koyulacağız. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne dahi güne tahammülü yok. Bir önce kolları sıvayıp işe koyulacağız."