Gençlerbirliği - Kasımpaşa | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Kasımpaşa, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlı ekip, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Ev sahibi Gençlerbirliği ise güçlü rakibini eleyerek taraftarlarına büyük bir sürpriz yaşatmayı planlıyor.
Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
GOL
EMİRHAN YİĞİT İLE KASIMPAŞA 1-0 ÖNDE
Kasımpaşa bu sezon ligde büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekti (AA)
GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ:
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Emirhan Ünal, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Samed Onur, Mete Kaan Demir, Mikail Okyar, A. Aosman, Umut İslamoğlu, M. Yatabare, Ç. Fedai
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Adnan Aktaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Yunus Atakaya, Yaman Suakari, Dağhan Erdoğan, Beraat Doğan Yıldız, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit