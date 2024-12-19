Gençlerbirliği - Kasımpaşa | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Kasımpaşa, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlı ekip, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Ev sahibi Gençlerbirliği ise güçlü rakibini eleyerek taraftarlarına büyük bir sürpriz yaşatmayı planlıyor.

Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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EMİRHAN YİĞİT İLE KASIMPAŞA 1-0 ÖNDE