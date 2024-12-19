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Cercle Brugge - Başakşehir | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, lig aşamasının son haftasında Belçika'da Cercle Brugge ile karşılaşıyor. Turuncu lacivertliler zorlu deplasmanda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve adını play-off turuna yazdırmak amacında. Cercle Brugge - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 22:45 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 23:03
Cercle Brugge - Başakşehir | CANLI

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    Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinden biri olan Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçına Belçika'da çıkıyor. Turuncu lacivertli ekip, Cercle Brugge ile karşı karşıya geliyor.

    Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Cercle Brugge Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizCercle Brugge Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

    Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers

    Rams Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crepo, Davidson, Piatek

    Başakşehir son maçında Heidenheim'i 3-1 yendi (AA)Başakşehir son maçında Heidenheim'i 3-1 yendi (AA)

    BAŞAKŞEHİR'İN SON DURUMU

    İlk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1 yenilen Başakşehir, ikinci maçında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Üçüncü maçında Danimarka'da Kopenhag ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertliler, dördüncü maçında sahasında Moldova ekibi Petrocub ile 1-1'lik skorla puanları paylaştı. Beşinci maçında ise Alman temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

    Cercle Brugge'nin 10 puanı var (AFP)Cercle Brugge'nin 10 puanı var (AFP)

    CERCLE BRUGGE'ÜN SON DURUMU

    Belçika ekibi Cercle Brugge ise Konferans Ligi'ne sahasında St. Gallen'i 6-2 yenerek başladı. İkinci maçında deplasmanda Vikingur'a 3-1 mağlup olan Cercle Brugge, üçüncü maçında LASK Linz ile golsüz berabere kaldı. Son iki maçında ise İskoç temsilcisi Hearts'ı 2-0 ve deplasmanda Olimpija'yı 4-1 yenerek toplamda 10 puana ulaştı.

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