Cercle Brugge - Başakşehir | CANLI

Cercle Brugge'nin 10 puanı var (AFP)

CERCLE BRUGGE'ÜN SON DURUMU

Belçika ekibi Cercle Brugge ise Konferans Ligi'ne sahasında St. Gallen'i 6-2 yenerek başladı. İkinci maçında deplasmanda Vikingur'a 3-1 mağlup olan Cercle Brugge, üçüncü maçında LASK Linz ile golsüz berabere kaldı. Son iki maçında ise İskoç temsilcisi Hearts'ı 2-0 ve deplasmanda Olimpija'yı 4-1 yenerek toplamda 10 puana ulaştı.