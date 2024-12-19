Cercle Brugge - Başakşehir | CANLI

Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinden biri olan Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçına Belçika'da çıkıyor. Turuncu lacivertli ekip, Cercle Brugge ile karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinden biri olan Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçına Belçika'da çıkıyor. Turuncu lacivertli ekip, Cercle Brugge ile karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers
Rams Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crepo, Davidson, Piatek
BAŞAKŞEHİR'İN SON DURUMU
İlk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1 yenilen Başakşehir, ikinci maçında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Üçüncü maçında Danimarka'da Kopenhag ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertliler, dördüncü maçında sahasında Moldova ekibi Petrocub ile 1-1'lik skorla puanları paylaştı. Beşinci maçında ise Alman temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti.
CERCLE BRUGGE'ÜN SON DURUMU
Belçika ekibi Cercle Brugge ise Konferans Ligi'ne sahasında St. Gallen'i 6-2 yenerek başladı. İkinci maçında deplasmanda Vikingur'a 3-1 mağlup olan Cercle Brugge, üçüncü maçında LASK Linz ile golsüz berabere kaldı. Son iki maçında ise İskoç temsilcisi Hearts'ı 2-0 ve deplasmanda Olimpija'yı 4-1 yenerek toplamda 10 puana ulaştı.