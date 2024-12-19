Bucaspor 1928 - Göztepe | CANLI

Türkiye'nin birbirinden iddialı takımlarını bir araya getiren ve sürpriz sonuçlara sahne olan Ziraat Türkiye Kupası 'nda Göztepe , Bucaspor 1928 deplasmanında tur arıyor. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de gösterdiği performansı kupaya da taşımak, Buca temsilcisi ise sürpriz yaparak gruplara kalmak amacında. Bucaspor 1928 - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Göztepe son maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı (DHA)

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Bu sezon Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor, çıktığı 16 karşılaşmda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 24 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor.

Göztepe ise Süper Lig'de Avrupa kupaları hedefi kovalıyor. 15 maçta 7 kez sahadan galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi ayrıca 4 kez de beraberlik etti. 4 yenilgisi bulunan sarı kırmızılı ekibin 25 puanı var ve 5. basamakta yer alıyor.