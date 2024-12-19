Bucaspor 1928 - Göztepe | CANLI

Türkiye'nin birbirinden iddialı takımlarını bir araya getiren ve sürpriz sonuçlara sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe, Bucaspor 1928 deplasmanında tur arıyor. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de gösterdiği performansı kupaya da taşımak, Buca temsilcisi ise sürpriz yaparak gruplara kalmak amacında. Bucaspor 1928 - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Göztepe gruplara yükselmek istiyor (İHA)
GOLLER
BUCASPOR 1928: 0-1 :GÖZTEPE (KURYU MATSUKI)
BUCASPOR 1928: 0-2 :GÖZTEPE (DAVID TIJANIC)
Göztepe son maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı (DHA)
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Bu sezon Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor, çıktığı 16 karşılaşmda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 24 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor.
Göztepe ise Süper Lig'de Avrupa kupaları hedefi kovalıyor. 15 maçta 7 kez sahadan galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi ayrıca 4 kez de beraberlik etti. 4 yenilgisi bulunan sarı kırmızılı ekibin 25 puanı var ve 5. basamakta yer alıyor.