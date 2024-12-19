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Bucaspor 1928 - Göztepe | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda iki İzmir ekibi karşı karşıya geliyor. Bucaspor 1928 ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak adını gruplara yazdırabilmek. Bucaspor 1928 - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 19:52 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 20:48
Bucaspor 1928 - Göztepe | CANLI

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    Türkiye'nin birbirinden iddialı takımlarını bir araya getiren ve sürpriz sonuçlara sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe, Bucaspor 1928 deplasmanında tur arıyor. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de gösterdiği performansı kupaya da taşımak, Buca temsilcisi ise sürpriz yaparak gruplara kalmak amacında. Bucaspor 1928 - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Göztepe gruplara yükselmek istiyor (İHA)Göztepe gruplara yükselmek istiyor (İHA)

    GOLLER

    BUCASPOR 1928: 0-1 :GÖZTEPE (KURYU MATSUKI)

    Bucaspor 1928 0 - 1 Göztepe

    BUCASPOR 1928: 0-2 :GÖZTEPE (DAVID TIJANIC)

    GOL | Bucaspor 0-2 Göztepe

    Göztepe son maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı (DHA)Göztepe son maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı (DHA)

    İKİ TAKIMIN SON DURUMU

    Bu sezon Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor, çıktığı 16 karşılaşmda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 24 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor.

    Göztepe ise Süper Lig'de Avrupa kupaları hedefi kovalıyor. 15 maçta 7 kez sahadan galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi ayrıca 4 kez de beraberlik etti. 4 yenilgisi bulunan sarı kırmızılı ekibin 25 puanı var ve 5. basamakta yer alıyor.