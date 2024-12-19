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24Erzincanspor - Çorum FK | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 24Erzincanspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan kazanarak ayrılıp adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Erzincan 13 Şubat Stadyumu'ndaki mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:33
24Erzincanspor - Çorum FK | CANLI

İÇİNDEKİLER

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    Birbirinden iddialı takımların mücadelesine sahne olan ve sürpriz sonuçların alındığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri devam ediyor. Günün 3. karşılaşmasında 24Erzincanspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor.

    Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Ferhat Yazgan (AA)Ferhat Yazgan (AA)

    24ERZİNCANSPOR - ÇORUM FK MAÇININ İLK 11'LERİ

    24 ERZİNCANSPOR: Yunus Emre, Muhammet, Arif Emre, Şamil, İrfan, Eralp, Erol, Yasin, Mervan, Ali, Doğukan

    ÇORUM FK: Mahmut Eren, Mehmet, Atila Turan, Tunahan, Mustafa Emre, Ozan Sol, Atakan, Kasongo, Ahmethan, Hasanege, Taha

    GOL

    Erzincanspor 0-1 Çorumspor | Gol: Ahmethan Köse

    Atakan Akkaynak (AA)Atakan Akkaynak (AA)

    NASIL GELDİLER?

    Kupaya 4. eleme turundan katılan 24Erzincanspor, Karaköprü Belediyespor ile karşılaştı. Evinde oynadığı mücadeleden 3-0 galip ayrılan Erzincan temsilcisine turu getiren golleri Serkan Köse (2) ve M. Ali Çağlar kaydetti.

    Çorum FK ise kupaya 5. eleme turundan merhaba dedi. İlk maçında 24Erzincanspor ile karşılaşıyor.