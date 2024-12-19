24Erzincanspor - Çorum FK | CANLI

Birbirinden iddialı takımların mücadelesine sahne olan ve sürpriz sonuçların alındığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri devam ediyor. Günün 3. karşılaşmasında 24Erzincanspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Ferhat Yazgan (AA)
24ERZİNCANSPOR - ÇORUM FK MAÇININ İLK 11'LERİ
24 ERZİNCANSPOR: Yunus Emre, Muhammet, Arif Emre, Şamil, İrfan, Eralp, Erol, Yasin, Mervan, Ali, Doğukan
ÇORUM FK: Mahmut Eren, Mehmet, Atila Turan, Tunahan, Mustafa Emre, Ozan Sol, Atakan, Kasongo, Ahmethan, Hasanege, Taha
GOL
Atakan Akkaynak (AA)
NASIL GELDİLER?
Kupaya 4. eleme turundan katılan 24Erzincanspor, Karaköprü Belediyespor ile karşılaştı. Evinde oynadığı mücadeleden 3-0 galip ayrılan Erzincan temsilcisine turu getiren golleri Serkan Köse (2) ve M. Ali Çağlar kaydetti.
Çorum FK ise kupaya 5. eleme turundan merhaba dedi. İlk maçında 24Erzincanspor ile karşılaşıyor.