24Erzincanspor - Çorum FK | CANLI

Birbirinden iddialı takımların mücadelesine sahne olan ve sürpriz sonuçların alındığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri devam ediyor. Günün 3. karşılaşmasında 24Erzincanspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.