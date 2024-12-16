Şampiyonluk mücadelesini en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde lider olarak sürdüren Galatasaray, evinde çıkış arayan Trabzonspor'u ağırlıyor. İki ekibin Rams Park'taki mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
Şampiyonluk mücadelesini en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde lider olarak sürdüren Galatasaray, evinde çıkış arayan Trabzonspor'u ağırlıyor. İki ekibin Rams Park'taki mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Barış Alper
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pedro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza
GALATASARAY NAMAĞLUP
Bu sezon üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak toplamda 25'inci defa kupayı kaldırmak isteyen Galatasaray, çıktığı 14 maçın 12'sini kazandı. Kasımpaşa ve Eyüpspor ile berabere kalarak toplamda bir maç eksiği ile 38 puana ulaştı.
Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileriin hedefi zorlu randevudan da galibiyetle ayrılarak yoluna namağlup devam edebilmek.
TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR
Bu sezon yaptığı transferler ve ödediği bonservislerin yanı sıra kadrosuna kattığı önemli futbolcularla dikkat çeken Trabzonspor, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor.
Bordo mavili ekip şu ana kadar oynadığı 14 karşılaşmada sadece 16 puan toplayabildi. Şenol Güneş ve ekibinin hedefi İstanbul deplasmanından 3 puanla Trabzon'a dönebilmek.