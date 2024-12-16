Trabzonspor son maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı (AA)

TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Bu sezon yaptığı transferler ve ödediği bonservislerin yanı sıra kadrosuna kattığı önemli futbolcularla dikkat çeken Trabzonspor, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor.

Bordo mavili ekip şu ana kadar oynadığı 14 karşılaşmada sadece 16 puan toplayabildi. Şenol Güneş ve ekibinin hedefi İstanbul deplasmanından 3 puanla Trabzon'a dönebilmek.