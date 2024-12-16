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Galatasaray - Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası İstanbul'da sona eriyor. Lider Galatasaray ile tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. İki ekibin mücadeleisnden kazanarak yoluna devam edecek taraf merakla bekleniyor. Galatasaray - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 19:49 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 20:36
Galatasaray - Trabzonspor | CANLI

İÇİNDEKİLER

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    Şampiyonluk mücadelesini en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde lider olarak sürdüren Galatasaray, evinde çıkış arayan Trabzonspor'u ağırlıyor. İki ekibin Rams Park'taki mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    CANLI TAKİP

    Galatasaray - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGalatasaray - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    GALATASARAY: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Barış Alper

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Pedro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza

    Galatasaray Malmö deplasmanından 1 puanla dönerek UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup ilerleyişini sürdürdü (AA)Galatasaray Malmö deplasmanından 1 puanla dönerek UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup ilerleyişini sürdürdü (AA)

    GALATASARAY NAMAĞLUP

    Bu sezon üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak toplamda 25'inci defa kupayı kaldırmak isteyen Galatasaray, çıktığı 14 maçın 12'sini kazandı. Kasımpaşa ve Eyüpspor ile berabere kalarak toplamda bir maç eksiği ile 38 puana ulaştı.

    Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileriin hedefi zorlu randevudan da galibiyetle ayrılarak yoluna namağlup devam edebilmek.

    Trabzonspor son maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı (AA)Trabzonspor son maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı (AA)

    TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

    Bu sezon yaptığı transferler ve ödediği bonservislerin yanı sıra kadrosuna kattığı önemli futbolcularla dikkat çeken Trabzonspor, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor.

    Bordo mavili ekip şu ana kadar oynadığı 14 karşılaşmada sadece 16 puan toplayabildi. Şenol Güneş ve ekibinin hedefi İstanbul deplasmanından 3 puanla Trabzon'a dönebilmek.

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