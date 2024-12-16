Adana Demirspor son sırada yer alıyor (DHA)

ADANA DEMİRSPOR ZOR BİR DÖNEMDE

Bu sezon ekonomik alanda geçirdiği sürecin ardından transfer yasağı ile de sarsılan Adana Demirspor, puan durumunun son sırasında. Ayrıca alınan puan silme cecası da bu yaşananlara eklendi. Şu anda -1 puanla son yer alan Mavi Şimşekler, güçlü rakibini yenerek moral bulmaya çalışacak.