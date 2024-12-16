Şampiyonluk yolunda aldığı darbelerin ardından zirvenin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Şampiyonluk yolunda aldığı darbelerin ardından zirvenin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren, Arda, Semih Güler, Tolga Kalander, Abdulsamet, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, Ali Yavuz, Aymbetov
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rafa, Chamberlain, Can, Semih
HEDEF AVRUPA KUPALARI
Üst üste aldığı yenilgiler sonrasında lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 5. sırada bulunan Beşiktaş'ta Hasan Arat görevi bıraktı. Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Hüseyin Yücel seçime kadar başkan olarak seçildi. Teknik direktörlük görevine de Serdar Topraktepe getirildi.
Siyah beyazlıların hedefi sezon sonunda Avrupa kupalarına katılacak bir derece ile bitişe imza atabilmek.
ADANA DEMİRSPOR ZOR BİR DÖNEMDE
Bu sezon ekonomik alanda geçirdiği sürecin ardından transfer yasağı ile de sarsılan Adana Demirspor, puan durumunun son sırasında. Ayrıca alınan puan silme cecası da bu yaşananlara eklendi. Şu anda -1 puanla son yer alan Mavi Şimşekler, güçlü rakibini yenerek moral bulmaya çalışacak.