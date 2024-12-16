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Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası sona eriyor. Günün ilk karşılaşması Adana'da oynanıyor. Derbi zaferi ile kendine gelen Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Kartal, Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e yenilse de Serdar Topraktepe ile birlikte kazanılan oyun kimliği camiayı ayakta tutuyor. Siyah beyazlıların tek hedefi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırabilmek.Karaşılaşmada konuk takımın ilk 11'i belli oldu. Adana Demirspor - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:56
Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI

İÇİNDEKİLER

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    Şampiyonluk yolunda aldığı darbelerin ardından zirvenin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    CANLI TAKİP

    Adana Demirspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizAdana Demirspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

    ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren, Arda, Semih Güler, Tolga Kalander, Abdulsamet, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, Ali Yavuz, Aymbetov

    BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rafa, Chamberlain, Can, Semih

    Beşiktaş son maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yendi (DHA)Beşiktaş son maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yendi (DHA)

    HEDEF AVRUPA KUPALARI

    Üst üste aldığı yenilgiler sonrasında lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 5. sırada bulunan Beşiktaş'ta Hasan Arat görevi bıraktı. Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Hüseyin Yücel seçime kadar başkan olarak seçildi. Teknik direktörlük görevine de Serdar Topraktepe getirildi.

    Siyah beyazlıların hedefi sezon sonunda Avrupa kupalarına katılacak bir derece ile bitişe imza atabilmek.

    Adana Demirspor son sırada yer alıyor (DHA)Adana Demirspor son sırada yer alıyor (DHA)

    ADANA DEMİRSPOR ZOR BİR DÖNEMDE

    Bu sezon ekonomik alanda geçirdiği sürecin ardından transfer yasağı ile de sarsılan Adana Demirspor, puan durumunun son sırasında. Ayrıca alınan puan silme cecası da bu yaşananlara eklendi. Şu anda -1 puanla son yer alan Mavi Şimşekler, güçlü rakibini yenerek moral bulmaya çalışacak.

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