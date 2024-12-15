Dünyanın en çok seyredilen ulusal ligi Premier Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk potasında Liverpool'un bir hayli gerisine düşen Manchester City, evinde uzun süredir toparlanmak adına çaba gösteren Manchester United'ı ağırlıyor. İki ezeli rakibin Etihad'daki randevusundan çıkacak sonuç merak konusu. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini öğrenmek üzere araştırmalarda bulunuyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Manchester United son maçında Viktria Plzen'i yendi (AA)
MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Simpson-Pusey, Gvardiol; De Bruyne, Kovacic; Silva, Foden, Nunes; Haaland
Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Fernandes, Garnacho; Hojlund
Manchester United çıkış arıyor (AA)
MANCHESTER DEVLERİ ZOR DÖNEMDE
Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Manchester City, son haftalarda kaybettiği maçlarla Liverpool'un 9 puan gerisine düştü. Arne Slot ve öğrencileri karşısında zafere ulaşmak isteyen Maviler, derbiyi kazanmak amacında.
Diğer yandan Kırmızı Şeytanlar yine toparlanabilmek adına girdiğisezonda istediği sonçları yine alamadı. 13'üncü sırada bulunan dünya devi, Ruben Amorim ile ilk derbisinde galibiyet kovalıyor.