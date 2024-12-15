Dünyanın en çok seyredilen ulusal ligi Premier Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk potasında Liverpool'un bir hayli gerisine düşen Manchester City, evinde uzun süredir toparlanmak adına çaba gösteren Manchester United'ı ağırlıyor. İki ezeli rakibin Etihad'daki randevusundan çıkacak sonuç merak konusu. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini öğrenmek üzere araştırmalarda bulunuyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...