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Manchester City - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngitlere Premier Lig'in iki dev ekibi Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakibin mücadelesi milyonları ekran başına kilitleyecek. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 17:08 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 17:09
Manchester City - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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    Dünyanın en çok seyredilen ulusal ligi Premier Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk potasında Liverpool'un bir hayli gerisine düşen Manchester City, evinde uzun süredir toparlanmak adına çaba gösteren Manchester United'ı ağırlıyor. İki ezeli rakibin Etihad'daki randevusundan çıkacak sonuç merak konusu. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini öğrenmek üzere araştırmalarda bulunuyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

    Manchester United son maçında Viktria Plzen'i yendi (AA)Manchester United son maçında Viktria Plzen'i yendi (AA)

    MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Simpson-Pusey, Gvardiol; De Bruyne, Kovacic; Silva, Foden, Nunes; Haaland

    Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Fernandes, Garnacho; Hojlund

    Manchester United çıkış arıyor (AA)Manchester United çıkış arıyor (AA)

    MANCHESTER DEVLERİ ZOR DÖNEMDE

    Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Manchester City, son haftalarda kaybettiği maçlarla Liverpool'un 9 puan gerisine düştü. Arne Slot ve öğrencileri karşısında zafere ulaşmak isteyen Maviler, derbiyi kazanmak amacında.

    Diğer yandan Kırmızı Şeytanlar yine toparlanabilmek adına girdiğisezonda istediği sonçları yine alamadı. 13'üncü sırada bulunan dünya devi, Ruben Amorim ile ilk derbisinde galibiyet kovalıyor.

    Manchester City son maçında Juventus'a 2-0 yenildi (AA)Manchester City son maçında Juventus'a 2-0 yenildi (AA)

    MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Premier Lig'de oynanan Mancheste City - Manchester United maçı saat 19.30'da başlayacak. Zorlu randevu Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak. Üyelik alarak karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz.

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