Manchester City - Manchester United | CANLI

Dünyanın en çok seyredilen ulusal ligi Premier Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk potasında Liverpool'un bir hayli gerisine düşen Manchester City, evinde uzun süredir toparlanmak adına çaba gösteren Manchester United'ı ağırlıyor. İki ezeli rakibin Etihad'daki randevusundan çıkacak sonuç merak konusu. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Manchester City - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
Manchester United son maçında Viktria Plzen'i yendi (AA)
MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Walker, Gvardiol, Dias, Nunes, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Foden, Doku, Haaland
Manchester United: Onana, De Ligt, Maguire, Martinez, Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dalot, Amad, Mount, Hojlund
Manchester United çıkış arıyor (AA)
MANCHESTER DEVLERİ ZOR DÖNEMDE
Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Manchester City, son haftalarda kaybettiği maçlarla Liverpool'un 9 puan gerisine düştü. Arne Slot ve öğrencileri karşısında zafere ulaşmak isteyen Maviler, derbiyi kazanmak amacında.
Diğer yandan Kırmızı Şeytanlar yine toparlanabilmek adına girdiğisezonda istediği sonçları yine alamadı. 13'üncü sırada bulunan dünya devi, Ruben Amorim ile ilk derbisinde galibiyet kovalıyor.