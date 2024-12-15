Manchester City - Manchester United | CANLI

Dünyanın en çok seyredilen ulusal ligi Premier Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk potasında Liverpool'un bir hayli gerisine düşen Manchester City, evinde uzun süredir toparlanmak adına çaba gösteren Manchester United'ı ağırlıyor. İki ezeli rakibin Etihad'daki randevusundan çıkacak sonuç merak konusu. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.