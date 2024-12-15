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Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

Trendol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesinde Beşiktaş'a yenilerek Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde ise kendi sahasında Athletic Bilbao'ya mağlup olmuştu. Sarı lacivertli ekipte tek düşünce rakibini yenerek haftayı kayıpsız tamamlamak ve sarı kırmızılıların Trabzonspor derbisi öncesinde farkı 3'e indirmek. Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Başakşehir maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 18:01
Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı ilk 11’i belli oldu

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    Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    CANLI TAKİP

    Fenerbahçe - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

    FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, İrfan Can, Dzeko

    BAŞAKŞEHİR: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

    Fenerbahçe son maçında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi (AA)Fenerbahçe son maçında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi (AA)

    DÜDÜK OZAN ERGÜN'DE

    Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Ülker Stadı'nda müsabakayı Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan üstleniyor.

    Fenerbahçe son 2 maçında gol atamadı (AA)Fenerbahçe son 2 maçında gol atamadı (AA)

    FENERBAHÇE SON 2 MAÇINI KAYBETTİ

    Fenerbahçe, geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ancak sarı-lacivertliler, son iki resmi maçında üst üste mağlubiyet yaşadı.

    Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu kötü seriye son vermek için sahasında Başakşehir'i yenmek istiyor.

    Başakşehir son haftalarda oldukça formda (AA)Başakşehir son haftalarda oldukça formda (AA)

    BAŞAKŞEHİR FORMDA

    RAMS Başakşehir ise bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 22 puanla orta sıralarda yer alan turuncu-lacivertli ekip, son iki lig maçını kazanarak form grafiğini yükseltti. Ayrıca, UEFA Konferans Ligi'nde Alman temsilcisi Heidenheim'i 3-1 mağlup ederek moral buldu.

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