Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, İrfan Can, Dzeko
BAŞAKŞEHİR: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek
DÜDÜK OZAN ERGÜN'DE
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Ülker Stadı'nda müsabakayı Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan üstleniyor.
FENERBAHÇE SON 2 MAÇINI KAYBETTİ
Fenerbahçe, geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ancak sarı-lacivertliler, son iki resmi maçında üst üste mağlubiyet yaşadı.
Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu kötü seriye son vermek için sahasında Başakşehir'i yenmek istiyor.
BAŞAKŞEHİR FORMDA
RAMS Başakşehir ise bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 22 puanla orta sıralarda yer alan turuncu-lacivertli ekip, son iki lig maçını kazanarak form grafiğini yükseltti. Ayrıca, UEFA Konferans Ligi'nde Alman temsilcisi Heidenheim'i 3-1 mağlup ederek moral buldu.