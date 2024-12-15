Fenerbahçe son 2 maçında gol atamadı (AA)

FENERBAHÇE SON 2 MAÇINI KAYBETTİ

Fenerbahçe, geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ancak sarı-lacivertliler, son iki resmi maçında üst üste mağlubiyet yaşadı.

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu kötü seriye son vermek için sahasında Başakşehir'i yenmek istiyor.