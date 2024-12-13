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Spor yazarları Mölmö-Galatasaray maçını değerlendirdi: Ziyech dengeyi bozdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşan Galatasaray, son dakikalarına önde geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, son dakikada yediği golle 1 puana razı oldu ve puanını 12 yaptı. Spor yazarları kritik maçı değerlendirdi. İşte o yorumlar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 07:52
Spor yazarları Mölmö-Galatasaray maçını değerlendirdi: Ziyech dengeyi bozdu

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile Galatasaray, Yeni Malmö Stadı'nda karşılaştı. (AA)UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile Galatasaray, Yeni Malmö Stadı'nda karşılaştı. (AA)

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği mücadelenin uzatma dakikalarında gelen golle yıkıldı ve maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere bitti.

Spor yazarları kritik maçı değerlendirdi. İşte o yazılar...

ZIYECH DENGEYİ BOZDU- EVREN TURHAN
Galatasaray, bu sene Avrupa'da final oynamak istiyor. Okan Buruk da hep bunu dile getirdi. Onun için zorlu Malmö deplasmanına gittiler. Oradaki hava şartları Galatasaray'ı etkiledi ve takımda çok ciddi eksiklikler vardı. Oyun içerisinde konsantrasyon çok azdı maçında başında. Ve Metehan'ın rakibini kaçırmasıyla Galatasaray maçta 1-0 geriye düştü.

Okan hoca 3'lü başladı maça. Metehan, Sanchez ve Abdülkerim'le. Ama ön tarafta Galatasaray çok etkisiz kaldı. Orta sahada tek Sara bir şeyler yapmaya çalıştı. Yunus özellikle 40. dakikaya kadar oyunda hiç risk almadı. Ama 5 dakikalık oyunuyla Galatasaray ilk yarıda golü buldu. Bu kadar kötü bir başlangıçtan sonra devrenin sonuna golle girmek çok önemliydi. Galatasaray kalite olarak Malmö'den çok üstün bir takım. Fakat mücadele bakımından da eksikti. Batshuayi maç içinde yoktu. İkinci yarı Galatasaray çok etkiliydi. Özgüven geldi öne geçince. Kerem Demirbay'ın oyuna girmesi önemliydi. Sanchez'in sakatlığı Galatasaray adına çok kötü oldu. Bir sakat daha eklendi takıma. Ziyech'in girmesiyle takım oyundan düşünce son dakikada gelen gole engel olunamadı.

"Galatasaray mücadele bakımından iyi değildi. Ziyech'in girmesiyle takım oyundan düştü ve son dakikada galibiyet kaçtı."

Bir pozisyonda Galatasaray takımının oyuncusu Yunus Akgün (11), rakibi Malmö oyuncusu Sergio Peña (8) ile mücadele etti. (AA)Bir pozisyonda Galatasaray takımının oyuncusu Yunus Akgün (11), rakibi Malmö oyuncusu Sergio Peña (8) ile mücadele etti. (AA)

AKIL TUTULMASI - LEVENT TÜZEMEN
G.Saray eksildikçe, kadro olarak krize girdikçe oyun olarak daha da güçleniyor. Çünkü oyuncular sahada "G.Saray ailesi" aidiyetiyle mücadele ediyor. Malmö'nün dondurucu soğuğunda Galatasaray golü yiyor ama dağılmıyor. Büyük sürpriz sonucu savunmanın rejisörü Davinson Sanchez sakatlanıp çıkıyor. Ben dahil tüm G.Saraylılar "Bu havalara alışık Nelsson oyuna girer" diye düşünüyordu.

Okan Buruk geri adım atmadı ve kazanmak için oyuna sol ayaklı tekniği yüksek Kerem Demirbay'ı aldı. Okan Hoca'nın, Kerem hamlesi G.Saray'ın pas kalitesini yukarı çekti. Bazı krizler kulübeye çakılan oyuncular için fırsat olurmuş. Bu fırsatı ele geçiren Jelert, Kerem'in ortasını kalite bir vuruşla gol yaparak Galatasaray'ın oyuna tutunmasını sağladı. İkinci yarı G.Saraylı oyuncuların yürekli ve coşkulu mücadelesine tanık olduk.

Bir pozisyonda Galatasaray takımının oyuncusu Hakim Ziyech (22), rakibi ile mücadele etti. (AA) Bir pozisyonda Galatasaray takımının oyuncusu Hakim Ziyech (22), rakibi ile mücadele etti. (AA)

Asistlerin kralı Mertens'in, Malmö kalesi önünde oluşturduğu pas duvarı Yunus, Sara, Kerem, Jelert gibi oyuncuların hücumda etkili olmasını sağladı. Bu sezon Avrupa'da gol atmayı adet haline getiren Yunus, ustası Mertens ile yaptığı duvar pası sonrası 5'inci golünü attı ve G.Saray'ın geriden gelip öne geçmesini sağladı. Maçı mükemmel yöneten Okan hocanın ister fantezisi deyin, ister akıl tutulması olarak kabul edin iyi oynayan Jelert ile Sara'yı çıkarıp yerlerine Ziyech ile Efe'yi alması ters tepti. Bu değişiklikler, G.Saray'ın direncini bozdu, baskı yemesine neden oldu. Bu baskıda müthiş kurtarışlar yapan Muslera, Malmö'nün 2. golünü önleyemedi. G.Saray kaybetmedi ve yenilgisizliğini korudu ama avucundaki galibiyeti kaçırmasaydı ilk 8'i garantilerdi.

"İyi oynayan Jelert ile Sara'yı çıkarıp yerlerine Ziyech ile Efe'yi alması ters tepti."

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile Galatasaray, Yeni Malmö Stadı'nda karşılaştı. (AA)UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile Galatasaray, Yeni Malmö Stadı'nda karşılaştı. (AA)

GEREKSİZ HAMLE - BÜLENT TÜMURLENK
Senaryosu sağlam bir Uzak Doğu filminin Hollywood'da çekilmiş yeni versiyonu gibiydi Sivas'tan sonra Malmö karşılaşması. Galatasaray yine geriye düştü. Sivas'ta 10 kişi kalmıştı, dün savunmanın bel kemiği Davinson Sanchez sakatlandı. Okan Buruk, Sivas'a dörtlü başlamış, dün üçlü defans ile sahadaydı ve dört gün sonra yine bir 90 dakikaya kenardan yaptığı değişiklerle damga vurdu. Tek galibiyetini Karabağ deplasmanında alan Beşiktaş'a da kaybetmiş olan Malmö ilk 25 dakikada otomatik fişek gibiydi. Sağlı sollu ataklarla Galatasaray'ı zor durumda bırakıp hak ettikleri golü de buldular. Buruk'un, Kerem Demirbay hamlesi Galatasaray'ı rahatlattı. İki küskün Demirbay-Jelert iş birliğiyle beraberliği buldu Galatasaray. İlk yarıda sakatı bol kadronun Malmö'den 10 hücum yemesi elbette düşündürücü ancak Sara, Torreira ve Mertens'in de yoğun fikstürde nefes almadan arka arkaya maçlarla forma giydiklerinin altını çizmek lazım. Son dakikalarda Malmö bir umut yüklendi. Ziyech o topu uzaklaştırmalıydı ve hatta Efe ile birlikte oyuna girmesi gereksizdi. Bütün kadro zafiyeti ve Davinson'un sakatlığı bu beraberliği makul sonuç kılıyor. Galatasaray, Dinamo Kiev'i devirir ancak Batshuayi'nin dün bir kez daha bitik halini gördükten sonra Okan Buruk'un Osimhen'in arkasına ikinci santrfor transferini isteyeceği kesin.

"Bütün kadro zafiyeti ve Davinson'un sakatlığı bu beraberliği makul sonuç kılıyor."

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