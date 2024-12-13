Hüseyin Yücel konuşuyor | CANLI

"Başkanın istifası çok ani oldu. Yönetim kurulundaki bizim whatsapp grubumuzdan arayarak 'Hakkınızı helal edin, istifa ediyorum' dedi. Başkanla beraber yönetimin de istifa etmesi etik görülür. Bu durumda kulübün yönetimi Denetleme Kurulu'na kalacaktı. Ama önümüzde mali problemler vardı. Bu durumda biz de istifa etseydik kulübe kayyum atanmasına kadar gidecekti. 'Darbeci' diye bir söylem ortaya atıldı ben ve arkadaşlarım için. Diğer taraftaki arkadaşlar da bu şekilde devam edilmesinin doğru olmayacağını söylediler. Ben de birkaç gün düşündükten sonra yönetim kurulu arkadaşlarımla da konuşarak olağanüstü genel kurul kararı aldım"

Hüseyin Yücel (AA)

"BEŞİKTAŞ'A KAYYUM ATANABİLİRDİ"

"Sayın başkanın istifa kararı çok ani oldu. Yönetim kurulunun grubuna istifa kararı aldığını söyledi. Tüzüğümüz gereği başkanlık ikinci başkana kalıyor. Yönetim kurulumuzla oturup konuştuk. Etik gereği başkanın istifası sonrası yönetim kurulunun da başkanla birlikte bırakması uygun görülürdü. Böyle bir şey yaptığımızda yönetim denetleme kuruluna kalıyordu. Beşiktaş'ı bekleyen bir sürü problem vardı. Bizler de bıraksaydık Beşiktaş'a kayyum atamaya kadar gidebilirdi.

Biz mayısa kadar devam etseydik atanmış bir başkan olacaktık. Bu da benim içime sinmedi. Ayrıca darbeci başkan gibi saçma sapan bir gündem oldu. Rakiplerimiz de bizim devam etmememiz gerektiğini söyledi. Onlara katıldığımızı söyledim. Yönetim kuruluyla bir toplantı yaptım ve seçim kararı aldık. Farklı görüşler de oldu ama ben doğru bulmadım ve seçim kararı aldık."