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Hüseyin Yücel konuşuyor | CANLI

Hasan Arat'ın görevi bırakmasının ardından koltuğa oturan Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Yücel, hem seçim süreci hem takımın son durumu hem de transferlere yönelik söyleyeceği sözlerle son durum hakkında siyah beyazlı camiaya gelişmeleri aktarıyor. Açıklamaları takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 22:27 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 22:53
Hüseyin Yücel konuşuyor | CANLI

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon yaptığı transferlere rağmen zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta başkanlık görevini yürüten Hasan Arat, görevini bırakmıştı. Asbaşkanlık görevinde bulunan Hüseyin Yücel'in seçime kadar başkanlık koltuğuna oturmıştu. Yücel, siyah beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

    Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

    TRT Spor'a konuşan Hüseyin Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar;

    "Başkanın istifası çok ani oldu. Yönetim kurulundaki bizim whatsapp grubumuzdan arayarak 'Hakkınızı helal edin, istifa ediyorum' dedi. Başkanla beraber yönetimin de istifa etmesi etik görülür. Bu durumda kulübün yönetimi Denetleme Kurulu'na kalacaktı. Ama önümüzde mali problemler vardı. Bu durumda biz de istifa etseydik kulübe kayyum atanmasına kadar gidecekti. 'Darbeci' diye bir söylem ortaya atıldı ben ve arkadaşlarım için. Diğer taraftaki arkadaşlar da bu şekilde devam edilmesinin doğru olmayacağını söylediler. Ben de birkaç gün düşündükten sonra yönetim kurulu arkadaşlarımla da konuşarak olağanüstü genel kurul kararı aldım"

    Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

    "BEŞİKTAŞ'A KAYYUM ATANABİLİRDİ"

    "Sayın başkanın istifa kararı çok ani oldu. Yönetim kurulunun grubuna istifa kararı aldığını söyledi. Tüzüğümüz gereği başkanlık ikinci başkana kalıyor. Yönetim kurulumuzla oturup konuştuk. Etik gereği başkanın istifası sonrası yönetim kurulunun da başkanla birlikte bırakması uygun görülürdü. Böyle bir şey yaptığımızda yönetim denetleme kuruluna kalıyordu. Beşiktaş'ı bekleyen bir sürü problem vardı. Bizler de bıraksaydık Beşiktaş'a kayyum atamaya kadar gidebilirdi.

    Biz mayısa kadar devam etseydik atanmış bir başkan olacaktık. Bu da benim içime sinmedi. Ayrıca darbeci başkan gibi saçma sapan bir gündem oldu. Rakiplerimiz de bizim devam etmememiz gerektiğini söyledi. Onlara katıldığımızı söyledim. Yönetim kuruluyla bir toplantı yaptım ve seçim kararı aldık. Farklı görüşler de oldu ama ben doğru bulmadım ve seçim kararı aldık."

    Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

    "AYBABA İÇİNE SİNDİREMEDİ"

    "Çok fazla etken var. Çok fazla görüş olabilir ama benim görüşüm biraz fazla başlılıktan oldu. Samet Aybaba futbolun patronu, Feyyaz Uçar da futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. Haziran ayında Friedel diye bir arkadaşımız ve Gio göreve başladı ve çift başlılık ortaya çıktı. Friedel'in gelişi tamamen oyuncu satışı ile ilgili bir algı vardı bizde. Ama geldiğinde sportif direktör görevi üstleneceğini gördük. Hal böyle olunca Samet Hoca biraz kızakta kaldı. Samet Hoca dediğimiz kişi de çok büyük bir Beşiktaşlı ve içine sindiremedi."

    Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

    "G.SARAY MAÇI İLE KIRILMALAR BAŞLADI"

    Hüseyin Yücel: "Feyyaz Uçar, Gio ile toplantısını yaptı daha sonra başkan beni aradı ve 'Feyyaz hoca neden oraya gidiyor. Gerekirse sen git bizzat görüş' dedi. Ben de bu absürt olmaz mı dedim. O da futboldan sorumlu bir yöneticiydi. Futbolcuların arasında bile Sametçi futbolcular ve Bradçi futbolcular diye garip söylemler duyduk. Oradan kırılmalar başladı. Talihsiz Galatasaray maçı ve hakem faciasıyla beraber kırılmalar başladı."

    Hüseyin Yücel (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Hüseyin Yücel (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

    "BRAD VE AYBABA'NIN GÖREVİNE AYNI ANDA SON VERDİ"

    "Samet Hoca, Friedel, Gio ve Feyyaz Uçar dörtgeninde debelenip dururken buradan çıkış yolunu arıyorduk. Yönetim kurulu toplantısı yaptık ve Futbol AŞ'nin tamamen bana devredilmesi ve benim yönetimimde olması kararına vardık. Hatta başkan 'Bu bizim aklımıza neden daha önce gelmedi' dedi. Ben sorumlu olunca 'Maccabi maçına Brad gitmesin otursun işini yapsın' dedim. Hasan Arat beni aradı, 'Brad gitmiyorsa Samet Aybaba da gitmesin' dedi. Daha sonra Samet Hoca'ya bunu söyleyince köpürdü. Daha sonra Başkan, Brad ve Samet Aybaba'nın görevine aynı anda son verdi. Benim de bilgim vardı bundan."

    Hüseyin Yücel ve Ciro Immobile (Beşiktaş)Hüseyin Yücel ve Ciro Immobile (Beşiktaş)

    "SERGEN HOCA İLE GÖRÜŞTÜK"

    "Maccabi maçında maalesef kaybettik. Başkan ve Kaan Bey ile o gece bir konuşma yaptık. Ben onlara 'sakın istifa etmeyi aklınızdan geçirmeyin, ilk etapta hoca ile yolları ayırmamız gerekiyor. Daha sonra da sene başından beri gönlümde yatan Sergen Hoca ile görüşelim dedim. Başkanımız da tamam dedi. Sergen Hoca ile de o gece görüştük. Pozitif bir görüşme gerçekleştirdik."

    Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel (AA)Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel (AA)

    "HIRSIZLIKLA İTHAM EDEMEZSİNİZ"

    "Gio ve Brad'in işe alınmasında bizzat Kaan Bey sorumluydu. Hukuksal ve finansal anlamda görüşmeleri o yürüttü. Bu olaylardan sonra istifasını verdi. Ben de o kağıdı alıp yırttım. Samet Aybaba'nın açıklamalarına baktığınız zaman yolsuzluk iddiasında bulunmuyor ama prim, komisyon sözleri yöneticileri itham altında bıraktı. Algı sanki burada bir yolsuzluk yapılıyor gibiydi. Oklar da Kaan Bey'e dönüyordu. İstifayı kabul etsem o ithamları kabul etmem demekti. Kaan Bey'e her şeyi söyleyebilirsiniz ama yolsuzluk ve hırsızlıkla itham edemezsiniz."

    "AYBABA BY-PASS EDİLDİ"

    "Samet Aybaba açıklama yapınca bir algı oluştu. Bu algı doğru değil. Diğer söylediği şeylerde haklı olduğu yanlar vardı. Samet Aybaba by-pass edildi. Transferleri Gio ve Brad yaptı."

    "İKİ TARAF DA BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

    "Sayın Hasan Arat'la sayın Adalı çekişiyordu. Hem Adalı tarafı hem de Hasan Arat tarafı benimle görüşmek istedi. Ben ikisine de gelemeyeceğimi söylemiştim. Ama günler geçtikçe iş farklı bir boyuta gelmeye başladı. Seçime iki gün kala yanına gittim. Ona destek olacağımı söyledim. Hasan Arat ile tanışıklığımız yönetime girince oldu."

    Joe Worrall (AA)Joe Worrall (AA)

    "SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

    "Joe Worrall transferinde sorumluluğu üstleniyorum. Samet Hocanın elektronik imzası zaten mevcut. Transfer döneminde de 50-100 oyuncuya teklif gönderiyorsunuz. Hızlı da davranmak zorundasınız Teklif geçilmesini ben söyledim. Onlar da teklifi geçmişler. Samet Aybaba'nın bundan haberinin olması gerekiyordu. Samet Aybaba'nın haberi olmadığını öğrenince de teklifi geri çektik."

    "Worall'ı almayacaktık. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da açıklamıştı. Deneme yapmak adına teklif gönderdik"

    Hasan Arat, Ernest Muçi ve Hüseyin Yücel (AA)Hasan Arat, Ernest Muçi ve Hüseyin Yücel (AA)

    "HENRY BOŞTA OLSA ALMAYACAK MISINIZ?"

    "Hoca bize tam 1 ay boyunca sol ayaklı sağ kanat oyuncusu arattırdı. Ben de böyle bir oyuncu tipi çok dar, varsa da astronomik ücretler isteniyor dedim. Bunda niye diretiyor dedim. Sağ kanatta oynayan oyuncu illa sol ayaklı mı olacak dedim. Sonra Joao Mario çıktı ortaya. Hocaya 'bu kanat oyuncusu değil, sen bize kanat arattın 1 ay boyunca vakit kaybettik' dedim. Hoca da 'Ben bu oyuncuya çok güveniyorum, Thierry Henry boşta olsa almayacak mısınız' dedi. ben de bu Henry değil ki dedim."

    Al Musrati (AA)Al Musrati (AA)

    "MUÇİ VE MUSRATI BAŞKANIN TERCİHİDİR"

    "Muçi ve Musrati başkanın tercihidir. Ama üstüme de sorumluluk alırım. Başkan bir gün beni aradı, 'Yarın Polonya'ya gel kimseye söyleme, transfer görüşmesi yapacağız' dedi. Ben de gittim ve görüştük. Pazarlıkları yaptık ve bir noktaya getirdik. Musrati tarafı tamamıyla başkanın kontrolünde devam ediyordu."

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