Başakşehir - Heidenheim | CANLI

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerinde gösterdiği performansla herkesi umutlandıran Başakşehir, ilk defa uygulanan lig usulü formatında ise aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmıştı. Çağdaş Atan öğrencileri, İstanbul'da ağırladıkları Heidenheim'i mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Başakşehir - Heidenheim maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
Başakşehir - Heidenheim maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Kemen, Onur, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek.
Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Beck, Scienza, Wanner, Breunig.
GOLLER
Piatek'in harika servisini Deniz Türüç çok güzel değerlendiriyor.
Olivier Kemen
GALİBİYETİ YOK!
Başakşehir bu sezon yer aldığı Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Rapid Wien ve Celje'ye mağlup olurken Kopenhag ve Petrocub ile de berabere kaldı. Karşılaşma öncesinde 2 puan sahip.