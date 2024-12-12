Başakşehir - Heidenheim | CANLI

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerinde gösterdiği performansla herkesi umutlandıran Başakşehir, ilk defa uygulanan lig usulü formatında ise aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmıştı. Çağdaş Atan öğrencileri, İstanbul'da ağırladıkları Heidenheim'i mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Başakşehir - Heidenheim maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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