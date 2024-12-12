SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Başakşehir - Heidenheim | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, 5. hafta mücadelesinde Alman temsilcisi Heidenheim ile karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivetliler son 2 haftada kazanarak yoluna devam etmek isteken ilk adımı İstanbul'da atmak amacında. Başakşehir - Heidenheim maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 20:39 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 21:03
Başakşehir - Heidenheim | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerinde gösterdiği performansla herkesi umutlandıran Başakşehir, ilk defa uygulanan lig usulü formatında ise aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmıştı. Çağdaş Atan öğrencileri, İstanbul'da ağırladıkları Heidenheim'i mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Başakşehir - Heidenheim maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

CANLI TAKİP

Başakşehir - Heidenheim maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBaşakşehir - Heidenheim maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Kemen, Onur, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek.

Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Beck, Scienza, Wanner, Breunig.

GOLLER

Piatek'in harika servisini Deniz Türüç çok güzel değerlendiriyor.

Olivier KemenOlivier Kemen

GALİBİYETİ YOK!

Başakşehir bu sezon yer aldığı Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Rapid Wien ve Celje'ye mağlup olurken Kopenhag ve Petrocub ile de berabere kaldı. Karşılaşma öncesinde 2 puan sahip.

Başakşehir son maçında Petrocub ile 1-1 berabere kaldı (İHA)Başakşehir son maçında Petrocub ile 1-1 berabere kaldı (İHA)

KAPANIŞ BELÇİKA'DA

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçına 19 Aralık'ta çıkacak. İstanbul ekibi, Belçika'da Cercle Brugge ile kozlarını paylaşacak.

2030 ve 2034 Dünya Kupasının oynanacağı statlar belli oldu!2030 ve 2034 Dünya Kupasının oynanacağı statlar belli oldu!
2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı statlar belli oldu!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da: Emevi Camii’nde namaz kıldı!
Beşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktı
Binance
Malmö - Galatasaray | CANLI
Europol’dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman!
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti! AB’den Suriye’ye... İşte masadaki konular
Halkbank
Suriye’nin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin’i Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?
Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza
Etiyopya - Somali krizi nasıl çözüldü? 4 maddede Başkan Erdoğan ve Türkiye’nin diplomasi zaferi!
Time, Donald Trump’ı yılın kişisi seçti... Arka plandaki gerçek! Kamala tutmayınca dönüş yaptılar
Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!
Jose Mourinho yerine 3 aday! İtalyanlar duyurdu
Büyük Marmara depremini tetikler mi? Çanakkale sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy o hattı işaret etti
Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti
SON DAKİKA