AVRUPA | Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11, canlı maç ekranı...

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, kritik karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar…
Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, kritik karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar…
BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Avrupa'da bu sezon Beşiktaş, 6'ncı karşılaşmasına Bodo/Glimt deplasmanında çıkıyor. Aspmyra Stadyumu'nda başlayacak olan mücadele 12 Aralık Perşembe günü yani bu akşam saat 23.00'de başlayacak.
BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANALDAN İZLEYEBİLİRİM?
Avrupa Ligi maçları TRT ekranlarından yayınlanıyor. Bodo/Glimt - Beşiktaş karşılaşması bu akşam TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Zaynutdinov, Salih, Al Musrati, Rafa Silva, Gedson, Muçi, Semih