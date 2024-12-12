AVRUPA | Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11, canlı maç ekranı...

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, kritik karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar…

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BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa'da bu sezon Beşiktaş, 6'ncı karşılaşmasına Bodo/Glimt deplasmanında çıkıyor. Aspmyra Stadyumu'nda başlayacak olan mücadele 12 Aralık Perşembe günü yani bu akşam saat 23.00'de başlayacak.