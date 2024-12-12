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AVRUPA | Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11, canlı maç ekranı...

Avrupa’da bu sezon Beşiktaş, 6’ncı karşılaşmasına Bodo/Glimt deplasmanında çıkıyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11 ve şifresiz canlı maç ekranı...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 21:52 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 21:55
AVRUPA | Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11, canlı maç ekranı...

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Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, kritik karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa'da bu sezon Beşiktaş, 6'ncı karşılaşmasına Bodo/Glimt deplasmanında çıkıyor. Aspmyra Stadyumu'nda başlayacak olan mücadele 12 Aralık Perşembe günü yani bu akşam saat 23.00'de başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANALDAN İZLEYEBİLİRİM?

Avrupa Ligi maçları TRT ekranlarından yayınlanıyor. Bodo/Glimt - Beşiktaş karşılaşması bu akşam TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Zaynutdinov, Salih, Al Musrati, Rafa Silva, Gedson, Muçi, Semih

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

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