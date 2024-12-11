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Juventus - Manchester City | CANLI

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Son haftalardaki iştikrarsızlıkları ile dikkat çeken iki takımın mücadelesinde milli yıldızımız Kenan Yıldız da forma giyiyor. Juventus - Manchester City maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 23:17 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 23:17
Juventus - Manchester City | CANLI

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Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın foma giydiği Juventus, evinde Manchester City ile karşı karşıya geliyor. İtalyanlar zorlu mücadelede 3 puanı kapabilmek, City ise kritik deplasmandan zaferle ayrılarak üst gruba yaklaşmak amacında. Juventus - Manchester City maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Juvnetus - Manchester City maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizJuvnetus - Manchester City maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

JUVENTUS - MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LERİ

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Thuram, Locatelli; Kenan Yıldız, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic.

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Walker, Rúben Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish.

Juventus - Manchester City (AFP)Juventus - Manchester City (AFP)

İSTEDİKLERİ SONUÇLARI ALAMADILAR

Kritik randevu öncesinde iki takımda çıktıkları 5 maçta arzu ettikleri puanı toplayamadı. Hem Torino temsilcisi hem de İngiliz devi, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan aldı. Bu maçla birlikte üst sıralara tırmanmak amacındalar.

Juventus bir sonraki maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Maviler ise Fransa'nın başkenti Paris'te PSG'ye konuk olacak.

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