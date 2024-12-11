Juventus - Manchester City | CANLI

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız 'ın foma giydiği Juventus , evinde Manchester City ile karşı karşıya geliyor. İtalyanlar zorlu mücadelede 3 puanı kapabilmek, City ise kritik deplasmandan zaferle ayrılarak üst gruba yaklaşmak amacında. Juventus - Manchester City maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Juventus - Manchester City (AFP)

İSTEDİKLERİ SONUÇLARI ALAMADILAR

Kritik randevu öncesinde iki takımda çıktıkları 5 maçta arzu ettikleri puanı toplayamadı. Hem Torino temsilcisi hem de İngiliz devi, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan aldı. Bu maçla birlikte üst sıralara tırmanmak amacındalar.

Juventus bir sonraki maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Maviler ise Fransa'nın başkenti Paris'te PSG'ye konuk olacak.