Juventus - Manchester City | CANLI

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın foma giydiği Juventus, evinde Manchester City ile karşı karşıya geliyor. İtalyanlar zorlu mücadelede 3 puanı kapabilmek, City ise kritik deplasmandan zaferle ayrılarak üst gruba yaklaşmak amacında. Juventus - Manchester City maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Juvnetus - Manchester City maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
JUVENTUS - MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LERİ
JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Thuram, Locatelli; Kenan Yıldız, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic.
MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Walker, Rúben Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish.
Juventus - Manchester City (AFP)
İSTEDİKLERİ SONUÇLARI ALAMADILAR
Kritik randevu öncesinde iki takımda çıktıkları 5 maçta arzu ettikleri puanı toplayamadı. Hem Torino temsilcisi hem de İngiliz devi, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan aldı. Bu maçla birlikte üst sıralara tırmanmak amacındalar.
Juventus bir sonraki maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Maviler ise Fransa'nın başkenti Paris'te PSG'ye konuk olacak.