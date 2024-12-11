Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Kanarya, seyircisi önünde derbinin telafisini yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Djiku, Samet, Mert, Szymanski, İsmail, Amrabat, Maximin, En-Nesyri, Tadic
ATHLETIC BILBAO:
Fenerbahçe son maçında Slavia Prag'ı 2-1 yendi (AA)
HEDEF ÜST TUR GRUBU
Temsilcimiz bu sezon ilk defa uygulanan lig formatında bugüne kadar 5 karşılaşmaya çıktı. Sarı lacivertliler 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 8 puan topladı. Jose Mourinho ve öğrencileri Union SG'yi evinde ve deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1'lik sonuçlarla yendi. Hollanda'da Twente ve İstanbul'da Manchester United ile sahada puanları paylaştı. Alkmaar'da ise AZ'ye 3-1 mağlup oldu.
Youssef En-Nesyri attığı 3 golle takımın en golcü ismi olarak dikkat çekiyor.