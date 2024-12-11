SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde İspanyol devi Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Sarı lacivertliler, Slavia Prag'ı devirdikten sonra evinde de kazanarak hem 3 puanı hanesine yazdırmak hem de rakibine ilk yenilgisini tattırmak amacında. Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:15 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:17
Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Kanarya, seyircisi önünde derbinin telafisini yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Athletic Bilbao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Djiku, Samet, Mert, Szymanski, İsmail, Amrabat, Maximin, En-Nesyri, Tadic

ATHLETIC BILBAO:

Fenerbahçe son maçında Slavia Prag'ı 2-1 yendi (AA)Fenerbahçe son maçında Slavia Prag'ı 2-1 yendi (AA)

HEDEF ÜST TUR GRUBU

Temsilcimiz bu sezon ilk defa uygulanan lig formatında bugüne kadar 5 karşılaşmaya çıktı. Sarı lacivertliler 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 8 puan topladı. Jose Mourinho ve öğrencileri Union SG'yi evinde ve deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1'lik sonuçlarla yendi. Hollanda'da Twente ve İstanbul'da Manchester United ile sahada puanları paylaştı. Alkmaar'da ise AZ'ye 3-1 mağlup oldu.

Youssef En-Nesyri attığı 3 golle takımın en golcü ismi olarak dikkat çekiyor.

Nico Williams (REUTERS)Nico Williams (REUTERS)

ATHLETIC NAMAĞLUP

İspanyollar ise uzun süre sonra katıldığı Avrupa mücadelesinde fırtına gibi esiyor. İlk hafta İtalya'da Roma ile 1-1 berabere kalan Bask ekibi, AZ Alkmaar'ı 2-0, Slavia Prag'u 1-0 ve Elfsborg'u 3-0 yendi. Bulgaristan'da ise Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek 13 puan topladı. Şu anda zirvedeki 3 takımdan biri olarak 2. sırada yer alıyor.

Athletic, 339 milyon Euro civarındaki değeriyle Avrupa Ligi'nde 4. basmakta bulunuyor. Nico ve Inaki Williams kardeşler de en çok dikkat edilmesi gereken isimlerin başında geliyor.

Taliscanın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...Taliscanın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...
Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! "Ocak ayında..."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Vicdan kazandı! | CHP’ye Sednaya göndermesi: Yere göğe sığdıramadıkları Baas rejimini görsünler!
Deyrizor’daki Özgürlük Şafağının perde arkası! Ankara PKK-ABD’nin Teröristan vanasını kesti... IKBY’den Semelka hamlesi
Beşar Esad’ın Suriye’deki son saatleri: Adım adım Rusya’ya kaçış! Türkiye ve İran detayı
Şehit Muhammed Mursi’nin yol arkadaşı Asım Abdulmacid’den Başkan Erdoğan’a övgü: Anadolu kurdunu takdir edin
Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao maçı ilk 11’i belli oldu
Yeni Suriye’nin ilk kabinesi! Devrik rejim tüm yetkileri devretti... Suriye Başbakanı Muhammed El Beşir amaçlarını anlattı
İsrail’in asla vazgeçmediği Golan Tepeleri neden önemli? Golan Tepeleri nerede? 7 soruda merak edilenler
CENTCOM PKK’ya gitti Blinken Türkiye’ye geliyor! ABD’de Suriye sancısı... YPG’yi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor
İran’da Suriye hazımsızlığı! Hamaney Türkiye’yi hedef gösterdi: Bir İsrail iftirası daha
Galatasaray’da mecburi rotasyon! Malmö maçı 11’i belirlendi
Trump Ankara için atadı: Kim bu Tom Barrack? BAE lobiciliğ, Jeffrey Epstein bağı…
Arz-ı Mev’ud melaneti Şam’da İsrail’in gözü Anadolu’da! PKK’lı Davut Koridoruna Ankara tokadı... Cevlani’nin mide bulandıran sessizliği
700 BİN KİŞİYE TEDİYE MÜJDESİ! Bu hafta hesaplarda! Taşeron işçi ilave tediye alabilir mi? Ne kadar verilecek?
Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...
SON DAKİKA