Girona - Liverpool | CANLI

Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi 'nde Liverpool, Giona ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Premier Lig'de zirvede olan ve Şampiyonlar Ligi'nde de 5'te 5 yapan tak takım unvanını elinde bulunduran İngilizler, 6. galibiyetini alarak puanını 18'e yükseltmeyi hedefliyor.

GIRONA: Gazzaniga; Frances, Juanpe, Krejci, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutierrez; Asprilla, Bryan Gil; Danjuma.

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LIVERPOOL KUSURSUZ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka bir kimlik ortaya koyan Liverpool, oynadığı karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrılarak 15 puan topladı.

Girona ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle sadece 3 puan alabildi.

İngilizler bir sonraki maçında Lille'i ağırlayacak. İspanyol temsilcisi ise Milan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.