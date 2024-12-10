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Girona - Liverpool | CANLI

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, deplasmanda Girona ile karşılaşıyor. Montilivi'deki mücadelede iki takımın da hedefi 3 puanla sahadan ayrılarak yoluna devam edebilmek. İki kulvarda da zirvede olan İngiliz devi, 6. galibiyeti için sahada. İspanyollar ise güçlü rakibini yenerek sürprize imza atmak amacında. Girona - Liverpool maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 20:49 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 20:49
Girona - Liverpool | CANLI

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Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Giona ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Premier Lig'de zirvede olan ve Şampiyonlar Ligi'nde de 5'te 5 yapan tak takım unvanını elinde bulunduran İngilizler, 6. galibiyetini alarak puanını 18'e yükseltmeyi hedefliyor.

Girona - Liverpool maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Girona - Liverpool maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGirona - Liverpool maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GIRONA - LIVERPOOL MAÇI İLK 11'LERİ

GIRONA: Gazzaniga; Frances, Juanpe, Krejci, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutierrez; Asprilla, Bryan Gil; Danjuma.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Jones; Salah, Nunez, Diaz.

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LIVERPOOL KUSURSUZ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka bir kimlik ortaya koyan Liverpool, oynadığı karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrılarak 15 puan topladı.

Girona ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle sadece 3 puan alabildi.

İngilizler bir sonraki maçında Lille'i ağırlayacak. İspanyol temsilcisi ise Milan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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