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Atalanta - Real Madrid | CANLI

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya geliyor. Eflatun beyazlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. İtalyanlar ise yakaladığı çıkışı güç İspanyol devi karşısında da sürdürmek istiyor. Atalanta - Real Madrid maçının canlı takibi takvim.com.tr'de

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:59 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:59
Atalanta - Real Madrid | CANLI

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Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon Real Madrid, Bergamo'da Atalanta'nın konuğu oluyor. Bu sezon kötü bir dönem geçirdiği Avrupa arenasında imajını düzeltmek isteyen İspanyol devine karşı İtalyanların hedefi ise sürpriz yaparak muhteşem ilerleyişini sürdürebilmek. Atalanta - Real Madrid maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Atalanta - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizAtalanta - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Díaz, Ceballos, Valverde, Bellingham; Mbappé, Vinícius

Real Madrid son maçında Girona'yı 3-0 yendi (AA)Real Madrid son maçında Girona'yı 3-0 yendi (AA)

REAL'İN 6 PUANI VAR

Bu sezon tarihinde belki de en kötü döneminden geçen Real Madrid, çıktığı 5 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanabildi. 3 maçta da yenilerek 6 puan toplayabildi. Sıralama olarak da orta grubun son basamağında yani 24. sırada bulunuyor.

Atlanta ise 3 galibiyet ve beraberlikle 11 puan aldı. Bu maç öncesinde 5. basamakta.

İspanyol devi bir sonraki maçında Salzburg'u ağırlayacak. İtalyanlar ise Sturm Graz'ı ağırlayacak.

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