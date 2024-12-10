Atalanta - Real Madrid | CANLI

Şampiyonlar Ligi 'nin 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon Real Madrid , Bergamo'da Atalanta 'nın konuğu oluyor. Bu sezon kötü bir dönem geçirdiği Avrupa arenasında imajını düzeltmek isteyen İspanyol devine karşı İtalyanların hedefi ise sürpriz yaparak muhteşem ilerleyişini sürdürebilmek. Atalanta - Real Madrid maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman

Real Madrid son maçında Girona'yı 3-0 yendi (AA)

REAL'İN 6 PUANI VAR

Bu sezon tarihinde belki de en kötü döneminden geçen Real Madrid, çıktığı 5 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanabildi. 3 maçta da yenilerek 6 puan toplayabildi. Sıralama olarak da orta grubun son basamağında yani 24. sırada bulunuyor.

Atlanta ise 3 galibiyet ve beraberlikle 11 puan aldı. Bu maç öncesinde 5. basamakta.

İspanyol devi bir sonraki maçında Salzburg'u ağırlayacak. İtalyanlar ise Sturm Graz'ı ağırlayacak.