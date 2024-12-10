Atalanta - Real Madrid | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon Real Madrid, Bergamo'da Atalanta'nın konuğu oluyor. Bu sezon kötü bir dönem geçirdiği Avrupa arenasında imajını düzeltmek isteyen İspanyol devine karşı İtalyanların hedefi ise sürpriz yaparak muhteşem ilerleyişini sürdürebilmek. Atalanta - Real Madrid maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Atalanta - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
ATALANTA - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ
Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman
Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Díaz, Ceballos, Valverde, Bellingham; Mbappé, Vinícius
Real Madrid son maçında Girona'yı 3-0 yendi (AA)
REAL'İN 6 PUANI VAR
Bu sezon tarihinde belki de en kötü döneminden geçen Real Madrid, çıktığı 5 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanabildi. 3 maçta da yenilerek 6 puan toplayabildi. Sıralama olarak da orta grubun son basamağında yani 24. sırada bulunuyor.
Atlanta ise 3 galibiyet ve beraberlikle 11 puan aldı. Bu maç öncesinde 5. basamakta.
İspanyol devi bir sonraki maçında Salzburg'u ağırlayacak. İtalyanlar ise Sturm Graz'ı ağırlayacak.