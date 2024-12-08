Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarma imkanını elinde bulunduran Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sivasspor – Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
Sivasspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
SİVASSPOR – GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ
SİVASSPOR: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Emirhan, Uğur, Charisis, Poungouras, Koita, Garry Rodrigues, Manaj
GALATASARAY: Muslera, Barış, Davinson, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen
DÜDÜK DOMAN'DA
Galatasaray'ın Sivasspor ile karşılaştığı Süper Lig maçında Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Furkan Ürün üstleniyor.
GALATASARAY NAMAĞLUP
Bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla ligde fırtına gibi esen Galatasaray, çıktığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet elde etti. Sarı kırmızılılar 3-0 önde olup 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa'nın ardından geçen hafta Eyüpspor'a puan kaptırdı. Cimbom sahadan 2-2'lik skorla 1 puan alarak ayrıldı. Toplamda ise 35 puanı bulunuyor.