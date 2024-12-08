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Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 15. haftada Sivasspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği derbinin ardından zorlu deplasmandan zaferle ayrılarak farkı 6'ya çıkarmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Cimbom'un ilk 11'i belli oldu. Sivasspor – Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 14:53 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 15:12
Galatasaray’ın Sivasspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarma imkanını elinde bulunduran Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sivasspor – Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

Sivasspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizSivasspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

SİVASSPOR – GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

SİVASSPOR: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Emirhan, Uğur, Charisis, Poungouras, Koita, Garry Rodrigues, Manaj

GALATASARAY: Muslera, Barış, Davinson, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen


DÜDÜK DOMAN'DA
Galatasaray'ın Sivasspor ile karşılaştığı Süper Lig maçında Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Furkan Ürün üstleniyor.

GALATASARAY NAMAĞLUP
Bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla ligde fırtına gibi esen Galatasaray, çıktığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet elde etti. Sarı kırmızılılar 3-0 önde olup 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa'nın ardından geçen hafta Eyüpspor'a puan kaptırdı. Cimbom sahadan 2-2'lik skorla 1 puan alarak ayrıldı. Toplamda ise 35 puanı bulunuyor.

SİVASSPOR ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR
Sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Sivasspor ise zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Şu ana kadar 14 maça çıkan Yiğidolar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 18 puana ulaştı.

GALATASARAY ÜSTÜN
Bugünkü karşılaşma ile birlikte Sivasspor ile Galatasaray 37. kez ligde karşılaşıyor. Bu randevudan önce oynanan 36 maçta sarı kırmızılılar 22 galibiyet alırken 7 de beraberlik elde etti. Kırmızı beyazlılar ise 7 defa 3 puan sevinci yaşadı.

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