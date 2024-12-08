SİVASSPOR ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR Sahasında Galatasaray 'ı ağırlayan Sivasspor ise zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Şu ana kadar 14 maça çıkan Yiğidolar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 18 puana ulaştı.

GALATASARAY ÜSTÜN

Bugünkü karşılaşma ile birlikte Sivasspor ile Galatasaray 37. kez ligde karşılaşıyor. Bu randevudan önce oynanan 36 maçta sarı kırmızılılar 22 galibiyet alırken 7 de beraberlik elde etti. Kırmızı beyazlılar ise 7 defa 3 puan sevinci yaşadı.