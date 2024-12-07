Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını terlettiği Benfica, Portekiz Premier Lig'de Vitoria Guimaraes'i ağırlıyor. Işık Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi takım 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Benfica - Vitoria Guimaraes maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Benfica - Vitoria Guimaraes maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BENFICA GİZLİ LİDER
Portekiz Premier Lig'de 28 puan toplayan Benfica, 2 maçı eksik. Sporting Lizbon'un 5 puan gerisinde bulunan kırmızı beyazlılar, eksik karşılaşmalarını da tamamalyarak liderlik koltuğuna oturmak amacında.
Orkun Kökçü (REUTERS)
KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Benfica'nın Vitoria Guimaraes maçına Anatoliy Trubin, Alexander Bah, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Álvaro Carreras, Fredrik Aursnes, Florentino Luís, Ángel Di María, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.