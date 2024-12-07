Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını terlettiği Benfica, Portekiz Premier Lig'de Vitoria Guimaraes'i ağırlıyor. Işık Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi takım 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Benfica - Vitoria Guimaraes maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.