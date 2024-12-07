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Kerem ve Orkun Benfica - Vitoria Guimaraes maçında oynayacak mı?

Portekiz Premie Lig'inde şampiyonluk mücadelesi veren Benfica, evinde Vitoria Guimaraes'i ağırlıyor. Lizbon temsilcisi, Luz Stadı'nda elde edeceği 3 puanla birlikte Sporting ile arasındaki puan farkını 2'ye indirmek ve eksik maçını da kazanarak liderlik koltuğuna oturmak amacında. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği kırmızı beyazlı ekip için binlerce kişi ekran başında olacak. Benfica - Vitoria Guimaraes maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 17:35 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 17:35
Kerem ve Orkun Benfica - Vitoria Guimaraes maçında oynayacak mı?

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Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını terlettiği Benfica, Portekiz Premier Lig'de Vitoria Guimaraes'i ağırlıyor. Işık Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi takım 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Benfica - Vitoria Guimaraes maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Benfica - Vitoria Guimaraes maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBenfica - Vitoria Guimaraes maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BENFICA GİZLİ LİDER

Portekiz Premier Lig'de 28 puan toplayan Benfica, 2 maçı eksik. Sporting Lizbon'un 5 puan gerisinde bulunan kırmızı beyazlılar, eksik karşılaşmalarını da tamamalyarak liderlik koltuğuna oturmak amacında.

Orkun Kökçü (REUTERS)Orkun Kökçü (REUTERS)

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Benfica'nın Vitoria Guimaraes maçına Anatoliy Trubin, Alexander Bah, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Álvaro Carreras, Fredrik Aursnes, Florentino Luís, Ángel Di María, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

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