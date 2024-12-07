Hüseyin Yücel’den kadrosunu yeniliyor: Kaçmak en kolayıydı

"Futbolcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Muhteşemdiler. Bir tepki koydular ortaya. Maçtan önce soyunma odasında görüşmüştük ve 'Başkanım merak etmeyin, biz elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız' dediler. Bir ayrı parantez de Serdar Hocaya açmak istiyorum. Ellerine sağlık diyorum, çok teşekkür ediyorum. İnşallah Serdar Hoca ile daha iyi günler göreceğiz. Beşiktaş biraz çalkantılı günlerden geçiyor. Herkes televizyona çıkıp röportaj veriyor. Ben en başından beri aynı şeyi söylüyorum. Beşiktaş camiası 121 yıllık bir çınar. Bundan sonra Beşiktaş'a maddi ve manevi anlamında zarar verecek açıklamalardan kaçınalım. Ben btün sorumluluğu alıyorum. Artık Beşiktaş'ımıza zarar verecek açıklamalardan kaçınalım. Bütün büyüklerime seslenmiş olayım. Bugün güzel bir galibiyet aldık, bunu kutlayalım. Taraftarlarımıza armağan olsun. Hiçbir yere kaçmıyorum. Vücudumu taşın altına koydum. Ben Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım. Serdar Hoca kendisi bırakmadığı sürece kendisiyle devam etmek isterim."

Hüseyin Yücel (AA)

"Ekibini güçlendirmek lazım. Şu an bir seçim var, akabinde 5 ay sonra da seçim var. Serdar Hoca büyük bir fedakarlık yaptı. Bizlerin ona karşı aynı fedakarlığı yapması lazım. Bizim ilkemiz hep şeffaflık oldu. Bundan sonra da şeffaf olacağız. Bizler yönetici olarak görevimizi yapacağız. Oyunculara da sözler profesyonelsiniz, görevinizi yapmaya devam edin. Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz. Beşiktaş galibiyetlerle, mağlubiyetlerle yönetici seçmemeli. Basın toplantısında hodri meydan demiştim. Beşiktaş için elini taşın altına koyan herkes çok kutsaldır benim için. Benim için en büyük şereflerinden biri Beşiktaş başkanlığı makamıdır. Bugün geldiğimiz noktada kaçmak en kolay işti. Yönetim Kuruluyla beraber oturduk, konuştuk. Bütün arkadaşlarımın desteğini aldım. Gidebilirdik o zaman Beşiktaş'ı büyük kaosun içine sokardık. Slogana gerek yok icraate ihtiyacımız var. Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor. İnsanların atıp tutmaları değil, gelip burada sorumluluk almalarını ümit ediyorum. Önümüzdeki hafta kaybedebiliriz, kazanabilir, berabere kalabiliriz. Herhangi bir şekilde skorlara bakmayalım. Adayların hepsi çok önemli. Hodri meydandan kastım pist size açık hep beraber yarışalım. Yönetim Kurulu listesinde büyük bir revizyon olacak. Büyük bir değişiklik olacak 1 hafta 10 gün sonra."